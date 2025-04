Alcaraz - Cerúndolo: horario y dónde ver online TV el debut de Carlitos en Montecarlo

Alcaraz ultima su preparación para el estreno en el Masters 1.000 de Montecarlo y lo ha hecho con una sesión de entrenamiento en las instalaciones del Country Club del Principado junto a Andrey Rublev, el defensor del título. Carlitos es uno de los cuatro jugadores españoles que sobreviven en el torneo tras la clasificación para segunda ronda de Pedro Martínez y Roberto Bautista, que se unen a Alejandro Davidovich. La sorpresa de la jornada fue la victoria de Matteo Berrettini ante Alexander Zverev, primer cabeza de serie, por 2-6, 6-3 y 7-5.

No juega Alcaraz desde que cayó en marzo pasado en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami contra el belga David Goffin. Fue un serio contratiempo para el ganador de cuatro "Grand Slams", que buscaba su segundo título en el torneo de Florida. En Indian Wells llegó a semifinales y a cuartos en Doha. El murciano transita por 2025 con el triunfo en Róterdam como único éxito en lo que va de temporada.

El de Montercarlo es un torneo casi desconocido para él, ya que sólo ha participado en este Masters 1.000 en 2022 y perdió en primera ronda con el estadounidense Sebastian Korda. En las ediciones posteriores tuvo que renunciar a jugar a causa de las lesiones.

Alcaraz ha reconocido que la presión por ser el número uno del mundo le ha condicionado en los últimos meses. La sanción de tres meses por dopaje al italiano Jannik Sinner era una buena opción para el español para recortar la distancia en el ránking e incluso acechar el primer lugar del podio. "Mucha gente me ha comentado este tiempo que tengo la posibilidad de ser número uno y esa presión me ha matado un poco. No me sorprende estar tan lejos de él. Siempre se espera que gane los torneos, que los mejores estén en todas las finales. Yo no me veo como número uno en la gira de tierra. No tengo opciones aunque Sinner no juegue. Estoy demasiado lejos. Mi mentalidad es clara. No pensar en eso y solo salir a jugar", destacó Alcaraz.

Sin embargo, el español tiene cerca la opción de ser el número dos del ránking que ostenta el alemán Alexander Zverev. Si el germano no llega a cuartos de final y Alcaraz gana el torneo, saldrá del Country Club monegasco como número dos mundial.

El recorrido de Alcaraz empieza ante el bonaerense Francisco Cerúndolo, vigésimo segundo de la ATP, que en primera ronda ganó al italiano Fabio Fognini. Nunca han coincidido en el circuito en arcilla. Se enfrentaron sobre hierba en 2024, en Queens, y este curso, semanas atrás, en pista dura, en Indian Wells. En ambas ganó con solvencia el español, que no perdió ningún set.

Francisco Cerúndolo, de 26 años, es un especialista en tierra. Montecarlo es su primer torneo sobre arcilla este curso. Fue cuartofinalista en Miami, Indian Wells y Rio de Janeiro, semifinalista en Santiago y finalista en Buenos Aires, vencido por Joao Fonseca. Cuenta con tres títulos, dos en polvo de ladrillo, Umag en 2024 y Bastad 2022, y uno en hierba, en Eastbourne en 2023.

El torneo ha programado el partido entre Alcaraz y Cerúndolo en el segundo turno de la jornada. La central la abrirán el alemán Daniel Altmaier y el francés Richard Gasquet, invitado del torneo, a las 11.00. Carlitos comparecerá en cuanto acaba este primer partido lo que supone que su encuentro pueda arrancar en torno a las 13:00 y podrá verse en directo a través de Movistar +. Todos los detalles del duelo entre el español y el argentino se podrán seguir a través de www.larazon.es.