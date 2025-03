Alcaraz - Cerúndolo hoy: horario y dónde ver on line TV los cuartos de final de Indian Wells

Alcaraz cerrará la jornada de cuartos de final en Indian Wells. Y lo hará midiéndose al argentino Francisco Cerúndolo que en octavos acabó en dos sets con Alex de Miñaur. Carlitos, después de aplastar a Grigor Dimitrov por un doble 6-1, aseguró que el argentino "está jugando muy bien". El número 19 del mundo podría decir lo mismo del español que en sus tres primeros partidos en el torneo californiano (Halys, Shapovalov y Dimitrov) no ha cedido un set y ha transmitido una sensación de superioridad abrumadora. En el único precedente entre ambos, en la segunda ronda de la pasada edición de Queen's, se impuso Alcaraz en dos sets (6-1 y 7-5).

"He estado viendo sus partidos, está jugando muy bien. No sé cuál es su superficie favorita, juega muy bien en todas las superficies, eso te dice lo bueno que es. Me encanta estar en Indian Wells y estoy listo para afrontar el desafío", aseguró el murciano Alcaraz en la entrevista a pie de pista al acabar su partido de octavos. "Grigor es muy talentoso, puede hacer todo lo que quiere con la bola, había perdido dos veces seguidas con él. Hoy las condiciones eran complicadas (viento), en estas condiciones tienes que sobrevivir. Estoy contento por haber jugado buenos puntos pese a estas condiciones", apuntó el de El Palmar. "Gracias a él mucha gente se engancha al tenis por lo bonito es que es verle jugar. Tenemos buena relación fuera de la pista", añadió.

Alcaraz afrontará a Cerúndolo en el choque que clausura la jornada de individuales en la pista central. Y eso supone que el partido no comenzará antes de las 03:00 de la madrugada, hora española. Podrá seguirse en televisión a través de Movistar + y una hora antes del partido comenzará la retransmisión en directo, con todos los detalles, en LA RAZÓN.

Cerúndolo afrontará sus primeros cuartos de final en el desierto californiano tras sorprender a De Miñaur (7-5 y 6-3) y vengar la derrota que el australiano le había infligido hace un mes en el Abierto de Australia. "Fue una batalla. Partidos súper ajustados. Se decidió por puntos clave: algunas pelotas buenas, otras arriesgando un poco. Tuve que salvar una bola de set con 4-5 con un gran derechazo. Estos partidos son muy parejos. Tienes que estar ahí en cada punto, peleando hasta el final. Y la victoria cayó de mi lado", afirmó el argentino al acabar su partido.

También avanzó Ben Shelton (11) al superar a Brandon Nakashima (7-6 y 6-1) y ahora se medirá con el británico Jack Draper (14), que firmó una actuación sobresaliente y sorprendió a Taylor Fritz, número cuatro del mundo, por 7-5 y 6-4. Los otros cuartos verán al ruso Daniil Medvedev (6) contra el francés Arthur Fils (21) y el danés Holger Rune (13) frente al neerlandés Tallon Griekspoor (43).

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso por 6-1 y 6-2 a la británica Sonay Kartal. La sorpresa de la jornada la dio la suiza Belinda Bencic, número 58 del ránking WTA, que eliminó a la número tres Coco Gauff y se enfrentará con la campeona del último Open de Australia, Madison Keys. Los otros cuartos de final los disputarán la polaca Iga Swiatek (2) contra la china Qinwen Zheng (9) y la ucraniana Elina Svitolina (23) contra la rusa Mirra Andreeva (11).