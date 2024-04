Alcaraz se sincera: explica con detalle los motivos de su ausencia en Barcelona y sus intenciones para Madrid

Carlos Alcaraz había convocado una conferencia de prensa sin preguntas en el Real Club de Tenis Barcelona. El tenista murciano no pudo jugar en Montecarlo y tampoco el Conde de Godó, donde defendía título. Su convocatoria hizo que saltaran las alarmas, pero simplemente quiso explicar él mismo, de viva voz, sin redes sociales por medio ni nada, cómo estaba la situación. "No voy a poder disputar el torneo, pero quería venir a contarlo en persona", explicó el tenista murciano en su comunicado, y pasó a comentar paso a paso lo que había sucedido.

"Empezó en Montecarlo en el primer entrenamiento, después de una hora sentí una molestia importante en el antebrazo. En ese momento pensé que no era gran cosa", prosiguió el actual número tres del mundo. Es más, tampoco es la primera vez que sentía algo parecido. Es un mal del tenis actual, del que se han quejado mucho jugadores: el cambio de pelotas casi cada semana, unas pesadas, otras menos; y la peor calidad de las mismas está disparando las lesiones en codos, hombros, muñeca... En principio, por tanto no era preocupante. "He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! 🥲 Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", anunció en Mónaco.

"Lo tratamos con mi equipo, en Montecarlo no pude jugar, volví a casa a ver si con paciencia y recuperación podría llegar a Barcelona", ha insistido en su último comunicado. "El sábado hice una prueba en la que parecía que sí. El domingo era la prueba de fuego, el primer momento en el que iba a golpear derechas, me lo noté otra vez y según iba incrementando la intensidad lo notaba más", explicó. Su golpe preferido, por tanto es el gran problema. Eso le llevó a tener que renunciar también al Godó. "Fue una decisión difícil, porque es un torneo importante para mí, mi familia y mi equipo. Pero mi feeling no es el correcto. Es lo que hay. Ahora tengo puesto el cien por cien en recuperarme, tengo más margen de tiempo y mi objetivo es intentar ir a Madrid al Mutua, pero no lo tengo claro. Me dieron unos plazos y los he cumplido, pero las sensaciones no son buenas, por eso no quiero asegurar nada. Mi intención es intentar ir y disfrutar del público de Madrid, también es un torneo muy importante para mí. Esa es la situación actual de mi lesión y ojalá que todo vaya por el buen camino", finalizó.

Carlos Alcaraz también defiende título en la capital de España y en caso de no poder ir caería algunos puestos en el ranking. El Masters 1.000 de Madrid se disputa la semana que viene y la siguiente, aunque el murciano seguramente no debutaría hasta el fin de semana del 27-28 de abril. Son cerca de dos semanas para intentar ponerse a punto.