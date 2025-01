Alcaraz-Shevchenko, en directo: siga en vivo el partido de primera ronda del Open de Australia

Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, habló en Marca sobre las opciones que tiene Alcaraz de ganar este Open de Australia. "Es el que le falta, pero va a tener muchas más oportunidades para poder conseguirlo. No tiene que notar más presión ahora por ello. Esto le tiene que servir de motivación, pero no como una presión para que diga: ‘ostras, no lo he podido conseguir’. Creo que tiene muchos años por delante para poder hacerlo", aseguró.