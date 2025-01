Alcaraz: su nuevo look, un récord de Nadal y tres oportunidades en el Open de Australia

El 14 de septiembre de 2010Nadal ganó su primer Abierto de Estados Unidos. Con aquella victoria en Nueva York cerraba el círculo de los cuatro Grandes, sumaba el Grand Slam con poco más de 24 años. Nadie ha sido tan precoz... por ahora. Alcaraz tiene tres oportunidades para mejorar el fantástico registro de Rafa. La primera, en el Open de Australia. Tendrá dos más. También en Melbourne. En 2026 y 2027. Y es que para Carlitos el torneo que ha comenzado la pasada madrugada es el gran objetivo de la temporada después de haber sido ya campeón en París, Londres y Nueva York. Lo dejó caer en sus exhibiciones en diciembre: «El único Grand Slam que me falta es el Open de Australia, así que voy a ir a por él. Ojalá que lo consiga en 2025. Estoy seguro de que seré campeón en Australia tarde o temprano». En Melbourne no ha sido tan explícito, pero ha apuntado en la misma dirección: «Los objetivos son ganar Grand Slams y Masters 1.000. Ir subiendo en el ranking también es mi intención, aunque esto es una consecuencia de ganar partidos y torneos, ya sea acortando la diferencia con Jannik –Sinner– o superando a Zverev. Ahora lo principal es ganar cuanto más Grand Slams mejor, ese es mi objetivo».

Y es que con 21 años, los objetivos de Alcaraz son los que tenían los miembros del «Big 3» con su carrera mucho más avanzada. Y ahí surge el debate sobre el calendario: «No es lo mismo un torneo de máxima exigencia mental y física durante nueve días que ir a jugar un partido un día para entretener a la gente. Probablemente tache algunas exhibiciones y seguro que algún torneo también me salto, eso ya depende de cómo vayan las cosas, de cómo esté jugando, de si me encuentro bien físicamente o si necesito parar. Lo que no quiero es volver a jugar un torneo cansado mentalmente, irme para allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos estando bien, disfrutar del tenis y si esto no va así tomaré alguna decisión».

El primer partido oficial para Alcaraz será ante el kazajo de origen ruso Aleksandr Shevchenko en la Margaret Court Arena, la segunda pista del torneo (09:00, Eurosport). Es el 72 del mundo y hace un año llegó a colarse en el «top 50». «Ahora soy más profesional: cuido mi sueño, mi comida, algo que nunca había hecho antes. ¡Ya no como hamburguesas! Son pequeñas cosas que tengo que hacer para ser más disciplinado», confiesa el kazajo que en la United Cup derrotó a Tsitsipas.

En la segunda jornada también debutarán Sinner y Djokovic. Ambos lo harán en la central. Mandan el precedente más inmediato y la leyenda. El italiano defiende el título, está alojado en la misma habitación del mismo hotel que en 2024, es el número uno y en las quinielas figura delante del resto. Además, la resolución de su caso de dopaje será en abril. El serbio, que cayó en los cuartos de Brisbane ante Opelka, persigue su undécimo título y además de la novedad de Murray en su palco contará por primera vez con su mujer y sus hijos desde el comienzo. «Mi mujer se encarga de los niños en el día de partido y trata de darme energía y cariño desde la grada. Está funcionando porque estoy más motivado, más tranquilo y más sereno, además de no pensar en tenis todo el día», confiesa Nole. Todo sea por el vigésimo quinto Grande y así dejar atrás a Margaret Court. Pero hay más. Zverev será el primer aspirante que debute; Fritz ha ganado la United Cup; De Miñaur superó a Alcaraz en una exhibición...