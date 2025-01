El vaticinio de una leyenda del tenis sobre Alcaraz en el Open de Australia

A pocas horas de que comience el Open de Australia, una leyenda del tenis como Boris Becker, actualmente comentarista, ha hablado en Eurosport sobre las opciones de éxito de Carlos Alcaraz en el primer 'Grande' de la temporada 2025. Y ha sido muy claro respecto a lo que piensa sobre el murciano.

"Creo que lo puede hacer", ha dicho para empezar su alegato en favor de Carlos, de quien asegura que es "el jugador más talentoso del circuito" en la actualidad. "Cuando Alcaraz despliega su mejor tenis, pienso que no hay nadie que pueda acercársele. Pero no juega su mejor tenis siempre; sigue teniendo un poco de altibajos, no es tan constante como lo son Sinner o Swiatek. Pero en cuanto a talento, está en otro nivel", ha relatado.

Y son precisamente esos altibajos lo que, para el ex jugador germano, Alcaraz y su entorno deben trabajar desde ya. "Su equipo de entrenadores, con Ferrero al frente, tiene que ayudarle a ajustar mejor su temporada que lo que hizo el año pasado. Sí, ha tenido años que ha acabado como número 1, pero también ha tenido varias derrotas sonadas, y no tiene esa consistencia a la hora de estar siempre arriba".

Pero lo que realmente cautiva a Becker es el estilo de juego del murciano, basado en el "hambre" y las sensaciones. La reflexión final de Becker no deja lugar a dudas: "Carlos es alguien tremendamente importante para el tenis. Con la retirada de jugadores como Federer y Nadal y el fin cada vez más cercano de la carrera de Djokovic, el tenis necesita a alguien como él. Es una cara nueva, con su estilo y esa rivalidad con Sinner, que pienso es muy importante para nuestro deporte", ha detallado Becker.

Respecto a esta rivalidad, que probablemente será una de las mayores del próximo lustro, el alemán también se ha pronunciado: "Ambos tienen prácticamente la misma edad y personalidades muy diferentes, lo que genera mucho interés para el futuro del tenis. Soy gran fan de Carlos y le deseo lo mejor para el futuro", ha finalizado.