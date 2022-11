El desgarrador mensaje de Nick Kyrgios sobre su salud mental que te hará llorar

Pocos tenistas tan emocionantes como el australiano Nick Kyrgios. Antes era un tenista espectáculo, pero no por su tenis, sino porque siempre se esperaba una reacción, una declaración o una publicación en las redes sociales fuera de lugar. Parecía más preocupado por llamar la atención que por jugar al tenis. Ahora, eso ha cambiado. Es un tenista más maduro porque a sus 27 años es una persona más madura. Ha pasado una reconversión personal. Y no todo ha sido agradable, como ha escrito en las redes sociales, junto a una foto suya de hace tres años. “Este era yo hace 3 años en el Open de Australia. La mayoría asumiría que estaba bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si te fijas bien, en mi brazo derecho puedes ver mis autolesiones. Tenía pensamientos suicidas y luchaba literalmente por salir de la cama, y mucho menos por jugar ante millones de personas”, escribe en inglés para comenzar el texto y dejar muy claro que el camino que ha transitado no ha sido para nada sencillo.

Kyrgios ha querido contar cómo la vida le superaba en esos momentos y no encontraba una solución. “Me sentía solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol y de las drogas, alejaba a la familia y a los amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y de negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente empujarme poco a poco a ser positivo”, continúa contando su experiencia.

Lo que quiere Kyrgios al contar su caso es que quien lo esté pasando igual, quien esté sufriendo un periodo de depresión sepa que se puede salir y que es más fácil si se hace con ayuda. Él conoce bien el sufrimiento que se padece cuando una nube negra se instala encima de nosotros: “Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces. Entiendo que sientas que si te abres puede que te sientas débil, o con miedo. Te digo ahora mismo que no pasa nada, que no estás solo”, escribe Kyrgios en un tono más positivo. Él, que durante muchos episodios de su vida no ha sido ejemplar y se ha dejado llevar, quiere enseñar ahora al mundo que en algunas cosas sí puede ser un referente. O que al menos, sí puede servir como ejemplo o como alivio a quién esté pasando por alguna situación similar a la que vivió él. “He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no sientas que estás solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, estoy aquí, tiende la mano. Me enorgullece decir que me he transformado por completo y que tengo una visión completamente diferente de todo, no doy un solo momento por sentado. Quiero que seas capaz de alcanzar todo tu potencial y sonreír. Esta vida es hermosa”, acaba Kyrgios en la que puede ser la declaración más sincera, más personal que ha hecho nunca.