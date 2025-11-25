Carlos Alcaraz: 16.300.000 euros de ganancias en la pista y el Gordo antes de Navidad con dos exhibiciones

La temporada 2025 de Alcaraz ha terminado... o no del todo. El problema físico que sufrió en las Nitto ATP Finals y que le obligó a renunciar a la Copa Davis no le impedirá, en principio, disputar un par de partidos de exhibición en Estados Unidos el próximo mes de diciembre. El primero será en Nueva Jersey el 7 de diciembre ante Tiafoe y el segundo, el día 8 en Miami ante Joao Fonseca. Posteriormente, a mediados de diciembre, comenzará la pretemporada para llegar en la mejor forma posible al Open de Australia que se disputa del 18 de enero al 1 de febrero.

El edema óseo en el isquiotibial derecho que sufrió en Turín le ha obligado a un parón que no evitará su participación en las dos exhibiciones en USA. . El español tuvo problemas durante las ATP Finals 2025 de Turín y ahora deberá descansar aunque no dará por terminada su actividad este año. Antes de iniciar la pretemporada de cara al Open de Australia jugará dos exhibiciones en el mes de diciembre. Esos dos compromisos, cuya recompensa económica no se ha concretado, aunque según algunas fuentes estaría entre uno y dos millones de dólares, ya han despertado más de una crítica. "Ahora es la temporada para ganar dinero, como si no hubieras ganado suficiente ya. ¿Los jugadores se esfuerzan demasiado, juegan más partidos de exhibición y luego llegan cansados ​​al Abierto de Australia? Luego dirán: ''He estado viajando, he estado haciendo esto y aquello, y he jugado demasiados partidos de exhibición, demasiados torneos especiales''. Puedes ganar mucho dinero, pero luego vas y pierdes la segunda ronda del Open de Australia", ha comentado la leyenda Jimmy Connors. comentó en el podcast Advantage Connors recogidas por Sports Keeda.

Por otra parte, Alcaraz es uno de los nominados al premio Stefan Edberg a la deportividad de la ATP, tras una temporada en la que terminó como número uno del mundo y con ocho títulos. La web oficial de la ATP anunció los nominados a sus premios de final de temporada, dos en categoría de jugador y el otro al Mejor Entrenador. Carlos Alcaraz (2023) y Casper Ruud (2022) están de nuevo entre los candidatos a repetir el premio al Más Deportivo, junto a Félix Auger-Aliassime, que se une a la lista de nominados.

Por su parte, Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik y Valentin Vacherot son los aspirantes al premio de Revelación del año. En la categoría Mejor Entrenador los elegidos son: Benjamin Balleret (Valentin Vacherot), Darren Cahill y Simone Vagnozzi (Jannik Sinner), Juan Carlos Ferrero y Samuel López (Carlos Alcaraz), Frederic Fontang (Auger-Aliassime) y Bryan Shelton (Ben Shelton).

Los nominados a la Revelación del año y al premio Stefan Edberg a la deportividad se deciden a través de los votos de la Asociación Internacional de periodistas de tenis (ITWA), mientras que los elegidos para el Entrenador del año dependen de una primera votación de los miembros de ATP Coach.