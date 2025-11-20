El mensaje de Alcaraz tras la victoria (sin él) de España ante República Checa en la Copa Davis

"Para nosotros estar aquí es un regalo. Estuvimos a un bola de partido en Marbella de quedarnos fuera. Pedro [Martínez] fue un héroe y ahora es un jugador de Davis. Era una eliminatoria complicada. Pablo [Carreño] compitió, Mensik mereció ganar. Jaume [Munar] sacó muy bien. Fue una de sus mejores actuaciones del curso. Y en mi opinión tengo los mejores jugadores de dobles" dijo David Ferrer después de que España superara a la República Checa en los cuartos de la Final a Ocho de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia.

"Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora a descansar y disfrutar, que ha sido un día intenso. A preparar las semifinales", añadió. Ferrer, que no quiso ser protagonista de la remontada, la segunda consecutiva de España tras la lograda en clasificatorios ante Dinamarca. "Todo el porcentaje se lo doy a ellos porque son los buenos y los que compiten. No deja de ser una ayuda extra la mía y del equipo. Ferrer está bien como capitán, pero si hubiera estado otro también hubieran ganado porque son buenos. El ambiente es bueno para creer. Con Marcel tenemos una subida de nivel al equipo. Si hubiera estado Carlos hubiéramos tenido otra. Pero hay que seguir luchando", destacó.

Alcaraz estaba en la lista, pero el pasado lunes por la noche se tuvo que dar de baja por una lesión que había hecho en el muslo derecho en las ATP Finals. Se volvió a casa, y desde allí siguió la eliminatoria.

“¡Vamos!”, escribió en su cuenta de “X”, con una foto suya con los pies en alto y en la tele, el partido de dobles. Al fondo, en un mueble, alguno de los trofeos que ha logrado, como el US Open o el de acabar el año como número uno del mundo.