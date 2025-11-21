La increíble comparación de Lorenzo Musetti sobre Carlos Alcaraz: "Si fuera futbolista sería..."

Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz se han visto las caras varias veces este año. Un duelo que se ha convertido en un habitual dentro del ranking ATP y donde el español sale victorioso en el enfrentamiento directo.

Son cuatro victorias para Carlos Alcaraz en los cuatro partidos que han disputado en este 2025, siendo la última victoria en las ATP Finals, con un resultado de 6-4 y 6-1. Un pleno que deja claro que el murciano tiene tomada la medida al tenista italiano. Y es que no es de extrañar puesto que 'Carlitos' ha logrado hacer historia este año acabando como el número uno del ranking ATP, superando al todopoderoso Jannik Sinner.

Tras la última derrota ante Carlos, Musetti se pasó por un podcast relacionado con la Juventus de Turín. Con el partido reciente, el italiano fue preguntado por el jugador de 'El Palmar', pidiéndole que se mojara sobre a qué jugador se parecería si fuera futbolista. Una difícil pregunta que dejó una respuesta que no dejó indiferente a nadie.

La curiosa respuesta de Musetti

En la actualidad, es frecuente que los deportistas profesionales sean preguntados acerca de todo tipo de cuestiones. En algunas entrevistas suelen aparecer preguntas extrañas e hipotéticas con el objetivo de conseguir una respuesta llamativa.

Es el caso del podcast al que acudió Lorenzo Musetti, donde fue preguntado sobre Carlos Alcaraz y a qué jugador se parece si fuera futbolista. Tras un instante de duda, el italiano dejó una respuesta que llamó la atención de todos.

"Diría que es un artista del mediocampo, como Zinedine Zidane. Inventa mucho, crea, diseña jugadas. El mediocampo es una posición que distribuye el balón, así que veo mucha similitud en eso", comenzaba explicando.

"También en la personalidad, un jugador que siempre jugó con la cabeza alta. Carlos también es muy fuerte en ese aspecto, cuando decide hacer algo lo hace con autoridad, no duda", añadía Musetti.

Descanso para ambos tenistas en la Copa Davis

Tras una temporada muy exigente, ambos tenistas han optado por descansar para esta Copa Davis. Por un lado, el italiano ha decidido ausentarse para darle prioridad a su familia y a su esposa, que se encuentra en la recta final de su embarazo de su segundo hijo.

Respecto al español, Alcaraz no ha podido formar parte del equipo debido a unas molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín.

El número uno mundial viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial de su pierna derecha.

Se espera que ambos tenistas regresen a los entrenamientos para preparar la próxima gran cita del circuito: el Open de Australia.