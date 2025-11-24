Raducanu se 'cae' de la exhibición de diciembre donde sí estará Alcaraz

La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, se ausentará de la exhibición del próximo 7 y 8 de diciembre en Estados Unidos en la que participará Carlos Alcaraz junto a Joao Fonseca, Frances Tiafoe y Amanda Anisimova.

Raducanu, que se estima que dejará de ganar 500.000 libras (570.000 euros) por no participar en este torneo, será reemplazada por la estadounidense Jessica Pegula, sexta jugadora del ránking. Raducanu formó pareja mixta con Alcaraz en el pasado US Open, si bien ambos cayeron eliminados en la primera ronda.

Un problema en el pie ha impedido que Raducanu se una al tenista murciano, Fonseca y Anisimova en esta exhibición de dos días que tendrá lugar en Nueva Jersey el 7 de diciembre y en Miami el 8 de diciembre.

La pupila de Francis Roig continuará sus entrenamientos en Barcelona junto al técnico español antes de viajar a Australia para preparar el primer Grand Slam del año, que comenzará el 12 de enero.