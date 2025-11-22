El mensaje de Alcaraz tras la clasificación de España para la final de la Copa Davis

España disputará la final de la Copa Davis por undécima vez, después de eliminar a Alemania, y tal vez esta es una de las más meritorias, al menos de las recientes, por la baja de algunos de los mejores jugadores, como Davidovich, en este caso por decisión técnica, y Carlos Alcaraz, por lesión. El lunes se unió al equipo y el martes tuvo que irse, después de las pruebas médicas que se hizo.

En esta edición se está demostrando lo importante que es el dobles en el nuevo formato y que es una competición donde la palabra “equipo” es determinante. En los cuartos ante República Checa, ganó Munar un punto en individual. En las semifinales contra Alemania fue Carreño el que consiguió esa importante victoria. En ambos casos remató el encuentro por parejas. Alemania tenía un dúo fantástico, Puetz y Krawietz, consolidados en el circuito; pero España tiene al mejor doblista, Marcel Granollers, que está teniendo el acompañamiento perfecto de Pedro Martínez. “Marcel es quien guía el dobles, yo sólo intento dar mi energía”, decía David Ferrer, el capitán, que trata de quitarse un mérito que sí tiene.

Él empuja, el resto del grupo, no sólo los jugadores, también lo hace desde el banquillo, e incluso Alcaraz desde su casa lo intenta.

Nada más acabar el duelo de dobles y que España confirmara que está en la final, llegó el mensaje del murciano en redes sociales: “Vamooos”, escribió en “X” primero.

Y después: “Mañana a por la Copa”. Italia espera en la final. Es la tercera vez que la alcanza, campeón las dos últimas, con Jannik Sinner en sus filas. Esta vez, como Alcaraz, el pelirrojo no está.