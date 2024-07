Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, final de Wimbledon 2024: horario, dónde ver online y TV en directo

Carlos Alcaraz ha vuelto a la final de Wimbledon, donde ya estuvo hace un año. Su rendimiento en la hierba de Londres ha ido en aumento y en los últimos partidos ha demostrado saber adaptarse a las situaciones y saber remontar después de ceder el primer set. Lo hizo contra Tiafoe en tercera ronda, donde pasó el momento más delicado al verse dos sets a uno abajo, y 4-4 y 0-30 en el cuarto set; contra Tommy Paul en cuartos de final y contra Medvedev en semifinales.

“Creo que el rendimiento de Carlos en el torneo ha ido de menos a más, ya desde Queen's. Desde la preparación allí y la confianza, sobre todo, ha ido subiendo hasta conseguir llegar a la final. Lo que está haciendo Carlos después de conseguir el título en Roland Garros, cambiar el chip y prepararse de esta manera y llegar a la final es algo escandaloso. El nivel que está mostrando, sobre todo a nivel mental, y aguantar esa presión que, sin querer, todo el mundo le pone y que ya da por hecho que va a llegar a esta final, la verdad es que un súper diez para Carlos”, explicó Juan Carlos Ferrero el día antes del gran partido.

Cuarta final de Grand Slam

Será la cuarta final de Carlos Alcaraz en Grand Slam, en catorce participaciones en este tipo de torneos. La tres anteriores, las ganó: en 2022 pudo con Casper Ruud y se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia. En 2023 destronó a Djokovic en Wimbledon. En 2024 ya ha ganado Roland Garros, y si repite en Londres se convertirá en el sexto tenista en la historia del circuito masculino en conseguirlo, tras Rod Laver, Bjorn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Otra vez contra Djokovic

Alcaraz está a un paso del título, pero es el paso más difícil de dar, porque enfrente está de nuevo Novak Djokovic, con números mareantes en el All England Club. Será su décima final y busca igualar los ocho títulos de Roger Federer. De las nueve anteriores, ha ganado siete y ha perdido dos, contra Murray en 2013 y la de Carlos en 2023, un partido que el español empezó algo nervioso, pero logró recomponerse. “Nosotros tenemos que planificar un partido de una batalla como mínimo como la del año pasado. Ya le he dicho a Carlos que van a ser cinco horas otra vez con lo cual el nivel mental tiene que ser muy alto. Novak tiene muchísima más experiencia y Carlos, con ese año de experiencia, puede afrontar con más tranquilidad para no salir igual que el año pasado, que lo hizo con demasiados nervios”, analizó Ferrero

La rodilla de Nole

Las dudas que podía haber alrededor de la figura de Djokovic se han ido disipando con el paso de los partidos. El 5 de junio fue operado del menisco de la rodilla derecha y no estaba claro si iba a poder jugar Wimbledon. "Hay que acogerse a la realidad y la realidad es que ha salido de la operación y ha salido muy rápido y muy bien. Ha conseguido otra vez jugar a un buen nivel y sobre todo lo más importante para él es estar a un nivel bastante óptimo físico. Se está moviendo bien, le estamos viendo deslizar, no le estoy viendo problemas a la hora de moverse o gestos que digas que todavía no está al cien por cien", opinó Ferrero. Y para los que dan como favorito a Alcaraz: “Sabemos del potencial de Carlos y a nosotros en el equipo nos gusta pensar que, si Carlos está bien, le va a generar un partido realmente complicado a Novak, pero sabemos del nivel de Novak que siempre es muy alto. Incluso en los días malos se sabe manejar muy bien y solventar esos problemas, con lo cual esperamos un partido de un nivel altísimo por parte de Novak y nosotros a preparar el nuestro".

Horario y dónde ver la final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic

La gran final del cuadro masculino de Wimbledon se disputa el domingo 14 de julio. El encuentro es a las 15:00 horas (14:00 en Canarias), y puede verse en televisión en Movistar +. También podrá seguirse el minuto a minuto a través de la web de LA RAZÓN.