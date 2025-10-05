Carreño gana el Alicante Ferrero Challenger y regresa al “top 100”

El Alicante Ferrero Challenger 2025 tenía un cartel de lujo y el campeón ha sido Pablo Carreño. El torneo se disputa en la JC Ferrero Tennis Academy, en Villena, la “casa” de Carlos Alcaraz y de otros tenistas de élite, entre ellos el propio Carreño. El gijonés se impuso en la final al francés Hugo Grenier por 4-6, 6-1 y 6-4.

En el cuadro había tenistas de mucho nivel como el alemán Jan-Lennard Struff, que ha sido, por ejemplo, finalista del Mutua Madrid Open en 2023, superado en ese último duelo en la Caja Mágica por Alcaraz. El chileno Nicolás Jarry, Albert Ramos en el año de su despedida o jóvenes como Martín Landaluce y Darwin Blanch completaron una participación de lujo. Carreño venció a Dali Blanch en primera ronda (6-2, 4-6 y 6-3), a Coulinaly en octavos (6-4 y 6-3), a Landaluce en cuartos (6-3 y 6-1), a Brunclink en semifinales (6-4 y 6-3) y a Grenier en la final. Es el tercer título de categoría Challenger para Carreño esta temporada, tras los dos que consiguió en Tenerife, pero no es una victoria más, ya que con los puntos logrados en esta consigue meterse de nuevo entre los 100 primeros del mundo.

Carreño, de 34 años y sin nada que demostrar tras una carrera fantástica en la que tiene, entre otros logros, un Masters 1.000 (Canadá 2022) y el bronce olímpico en Tokio tras superar a Djokovic, sufrió una grave lesión un codo que a punto estuvo de acabar con su carrera. Entre 2023 y 2024 estuvo 15 meses parado.

Ha seguido peleando y este 2025 ha tenido momentos intensos, como este o como la clasificación para la Final 8 de la Copa Davis, ganando el punto definitivo en la eliminatoria con Dinamarca. En Villena ha jugado un gran tenis y ha contado con el apoyo del público. La JC Ferrero Tennis Academy ha sido su hogar. Estuvo nueve años con Samuel López, ahora en el equipo de Carlos Alcaraz, como entrenador. Samu López fue, además, el que dio el trofeo de campeón a Carreño.