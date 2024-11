Cuándo empieza la Copa Davis 2024: fechas y horarios de España

La Copa Davis 2024 no será un torneo más, especialmente para el legendario Rafael Nadal, quien, a sus 38 años, disputará su último campeonato profesional. Con 5 títulos de Copa Davis en su haber, el balear dirá adiós en el escenario perfecto: liderando a 'La Armada' en busca de la gloria. Málaga será el epicentro de la emoción, donde Nadal y sus compañeros lucharán para añadir un nuevo trofeo a la rica historia del tenis español.

Bajo la dirección de David Ferrer, el equipo español combina juventud, experiencia y talento. Carlos Alcaraz, número uno del equipo, liderará los esfuerzos en los partidos individuales. Junto a él estarán Rafael Nadal, Roberto Bautista, Marcel Granollers, y Pedro Martínez, quien ha reemplazado a Pablo Carreño tras una lesión.

El debut de España será el martes 19 de noviembre a las 17:00, enfrentándose a Países Bajos. Ferrer deberá decidir entre Nadal, Alcaraz, Bautista y Granollers para formar las parejas ideales en individuales y dobles. Un triunfo en esta fase los enfrentará a Alemania o Canadá en semifinales.

La incógnita de Rafa Nadal

El regreso de Rafael Nadal, tras meses alejado de las pistas, es uno de los mayores atractivos de este torneo. Aunque ha estado entrenando en su academia y participó en el Six Kings Slam en octubre, su participación en la Copa Davis dependerá de su condición física y de la estrategia de Ferrer.

"Si no me siento competitivo, no jugaré", ha reiterado el ganador de 22 Grand Slams en diversas ocasiones. Sin embargo, la posibilidad de verlo competir por última vez añade un toque de nostalgia y grandeza al evento.

Calendario y enfrentamientos de la Copa Davis 2024

La fase final tendrá lugar en el Martín Carpena de Málaga, con los siguientes enfrentamientos:

Cuartos de final

19 de noviembre, 17:00: España vs. Países Bajos

España vs. Países Bajos 20 de noviembre, 12:00: Alemania vs. Canadá

Alemania vs. Canadá 21 de noviembre, 10:00: Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos vs. Australia 21 de noviembre, 17:00: Italia vs. Argentina

Semifinales

22 de noviembre, 17:00: Ganador Alemania/Canadá vs. Ganador España/Países Bajos

Ganador Alemania/Canadá vs. Ganador España/Países Bajos 23 de noviembre, 13:00: Ganador Italia/Argentina vs. Ganador Estados Unidos/Australia

Final

24 de noviembre, 16:00: Ganadores de las semifinales

Dónde ver las finales de la Copa Davis 2024

Todos los encuentros podrán seguirse a través de los canales de Movistar Plus+ y las actualizaciones estarán disponibles en Antena 3 Deportes y otros medios deportivos. Además, las redes sociales del torneo mantendrán a los aficionados al tanto de cada punto y resultado.

El torneo no solo determinará al campeón de la Copa Davis 2024, sino que será el telón final para uno de los mayores iconos del tenis mundial. Rafa Nadal buscará cerrar su carrera con broche de oro, aportando su experiencia y liderazgo a una selección española que sueña con conquistar el trofeo frente a su público.

Los equipos y sus jugadores

España

Carlos Alcaraz

Roberto Bautista Agut

Rafael Nadal

Pablo Carreño

Marcel Granollers

Países Bajos

Tallon Griekspoor

Botic van de Zandschulp

Jesper de Jong

Wesley Koolhof

Canadá

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Vasek Pospisil

Alemania

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Argentina

Sebastián Báez

Francisco Cerúndolo

Tomás Martín Etcheverry

Máximo González

Andrés Molteni

Estados Unidos

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Rajeev Ram

Austin Krajicek

Australia