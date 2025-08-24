Davidovich arrasa a Shevchenko y avanza firme en el US Open

No ha podido empezar mejor Alejandro Davidovich su andadura en el US Open. El segundo mejor tenista español, 18º en el ranking ATP, ha pasado la primera ronda tras arrasar sobre el kazajo Alexander Shevchenko, al que no ha dado la menor oportunidad. El malagueño se ha impuesto en tres mangas (6-1, 6-1 y 6-2).

De este modo, Davidovich se repone de la mejor manera tras su retirada en la ronda inaugural del abierto de Cincinnati, donde problemas físicos derivados del fuerte calor le obligaron a abandonar. En este encuentro, el jugador español ha pasado literalmente por encima de su rival, del que se deshizo en apenas 1 hora y 26 minutos.

Solo en el tercer set, con los dos primeros claramente a su favor, Shevchenko ha ofrecido algo de resistencia al ganar sus dos primeros servicios y seguir, con ello, el ritmo de Davidovich. Nada, un breve espejismo, pues después el jugador español se ha vuelto a despegar ganando cuatro juegos consecutivos y llevándose con ellos el partido. En las dos mangas anteriores, Davidovich llegó a romper el saque de Shevchenko hasta en tres ocasiones.

Ahora, el tenista andaluz esperar rival entre el ganador del duelo entre Roberto Carballés (87) y el francés Arthur Rinderknech, número 82 de la clasificación global. Otro duelo para el que seguiría siendo favorito.