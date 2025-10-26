Davidovich, a la quinta no llegó la vencida

La vida sigue igual en la ATP. Sinner continúa ganando títulos bajo techo sin que Alcaraz esté al otro lado de la pista y Davidovich sigue sin ganar un título después de cinco finales. El malagueño, que clamó contra la decisión de David Ferrer de dejarle fuera del equipo de la Final a Ocho de la Davis, se estrelló con Joao Fonseca en Basilea. El brasileño se impuso en el torneo de categoría 500 por 6-3 y 6-4 para convertirse en el segundo campeón más joven en la historia del torneo suizo después de la victoria del estadounidense Jim Courier, de 19 años, en 1989. Fonseca es el primer brasileño que se impone en un torneo superior a la categoría 250 desde que Gustavo Kuerten levantara el Masters 1.000 de Cincinnati de 2001. Entró mejor en la final y se adentró, por primera vez en su carrera, entre los 30 mejores del mundo.

Davidovich resistió 85 minutos. Perdió su saque en el primer juego de ambos sets con lo que siempre tuvo la final cuesta arriba. El desenlace fue el mismo que en las cuatro veces anteriores que ha estado luchando por un título. El maleficio del malagueño arrancó en 2022, cuando fue finalista del Masters 1.000 de Montecarlo. En el Principado se estrelló ante Stefanos Tsitsipas. Este año está siendo, con diferencia, el mejor de su carrera. Se ha colado entre los 20 mejores del mundo, pero le sigue faltando el paso definitivo. Y más de una de las finales ha tenido un desenlace dramático. En Delray Beach, ante el serbio Miomir Kecmanovic, no pudo aprovechar dos bolas de partido. En Acapulco no tuvo opciones ante el checo Tomas Machac, pero en Washington volvió a quedarse a un punto de proclamarse campeón. Enfrente estaba el australiano Alex de Miñaur, después de haber superado a Taylor Fritz y Ben Shelton, y Davidovich tuvo tres bolas de partido al resto. Después de algo más de tres horas de pelea terminó cediendo en el «tie-break» del tercer set.

A 804 kilómetros de Basilea, Jannik Sinner ganó su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Viena. El italiano se impuso a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5. Tuvo que emplearse a fondo para derrotar al alemán después de soportar algunas molestias en la parte trasera del muslo derecho que le hicieron cojear ligeramente en el tercer set. La victoria aprieta algo más la lucha por el número uno con Alcaraz. El español amanece hoy con 11.340 puntos y Sinner acumula 10.500. Las cuentas son claras: si Carlitos alcanza esta semana la final en París, donde también está Sinner, cerrará el año como número uno.