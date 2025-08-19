El indignado mensaje de Davidovich tras la victoria de Alcaraz: "Algo tendrá que cambiar..."

El tenista español Carlos Alcaraz se ha hecho con el título en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de que el italiano Jannik Sinner se retirase por problemas físicos durante el primer set (5-0) de la final de este lunes, que sirve al murciano el trofeo número 22 de su carrera en el circuito.

Pero no todo fueron aplausos tras la victoria del murciano y palabras de aliento a Sinner.Alejandro Davidovich estalló al concluir el partido. El tenista español fue muy crítico con las condiciones en las que se jugó la final del Abierto de Cincinnati (Estados Unidos) y dijo que "algo tiene que cambiar" en el circuito.

"Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar", dijo Davidovich en un mensaje en sus redes sociales. Y es que el torneo de Cincinnati ha estado marcado por los múltiples abandonos y por las altas temperaturas en las horas centrales del día que causaron desmayos entre jugadores y aficionados.

Una dura crítica que no es de extrañar si tenemos en cuenta que Alejandro Davidovich precisamente se cayó del torneo estadounidense en su debut por no soportar las condiciones de la pista.

Pero no es la única vez, el tenista malagueño ya se quedó a gusto tras retirarse del torneo de Toronto. Allí también cargó contra el torneo por ponerle un partido demasiado pronto. El malagueño disputaba la tercera ronda del Masters 1.000 de Canadá contra el checo Jakub Mensik, una de las sensaciones de la temporada. El duelo era a las 11:00 de la mañana, hora de Toronto, y el tenista español se quejó en un comunicado que hizo público en sus redes sociales.

"Quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12:30, excepto el nuestro, que comienza a las 11:00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones. Hemos pedido que lo cambien, pero la respuesta ha sido que ya está todo vendido: entradas, televisión... y que no se puede modificar. Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta.

Hoy les ha tocado a unos, mañana me toca a mí, y a partir de pasado todos volverán a jugar a las 12:30. Hay muchas pistas disponibles, pero somos los únicos programados a las 11:00. La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera", sentenció.

La polémica está servida.