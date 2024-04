El día que Garbiñe Muguruza se unió a la Guardia Civil: “Me abrieron los ojos”

La noticia del día de ayer en el deporte fue la retirada de Garbiñe Muguruza, con 30 años. Era previsible porque lleva van los retos sin competir 15 meses, después de apartarse de las pistas para encontrar la motivación, y lo que descubrió es que ya no echaba de menos el tenis.

Se retira la tenista que devolvió el tenis femenino español a lo más alto después de la época de oro de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Conquistó dos Grand Slams: Roland Garros en 2016, ni más ni menos que ante Serena Williams; y Wimbledon 2017, ante Venus Williams.

Pero Garbiñe es una todoterreno que ha demostrado que le también le van los retos fuera de la pista. A fines de 2019, tras una floja temporada en lo deportivo, cambió la tumbona en una playa paradisiaca por escalar el monte Kilimanjaro, el pico más alto de África. Desafiando los precipicios y las temperaturas bajo cero, Muguruza escaló el pico más alto de África durante una escalada de cinco días. "Cruzamos cascadas, ríos, ríos helados, cuevas, acantilados y lo más difícil: noches heladas. En algún momento, estaba llorando cuando mi guía me dijo que no mirara la caída libre de 300m", escribió Muguruza en publicaciones de redes sociales que relatan su viaje.

Aunque si hay algo que la tenista no olvida es su experiencia con la Guardia Civil. Participó en misiones de rescate en helicóptero, hizo buceo en cuevas, caminó con la brigada de montaña y se fajó en clases de defensa personal. Todo, junto a la Benemérita. En 2020, Garbiñe Muguruza aprovechó buena parte de la pretemporada para realizar algo que venía tiempo pensando: experimentar un entrenamiento militar junto a cuerpos de élite en multitud de contextos.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar”, relataba Garbiñe a ‘The National News’, ofreciendo más detalles de dichas experiencias en una entrevista desde Abu Dhabi, donde disputó el WTA 500.

Los jugadores de tenis no suelen tener mucho tiempo libre para buscar otras experiencias. La temporada es larga, los viajes son amplios y el espacio entre campañas, alrededor de un mes, no se presta a mucho más que un par de semanas de vacaciones para recargar energías, antes de que comience la pretemporada. Pero ese descanso fue muy distinto. Después de que el Abierto de Francia reprogramado concluyera el 5 de octubre, el WTA Tour organizó solo dos torneos más, en la ciudad checa de Ostrava y Linz en Austria, después de que el torneo asiático de otoño fuera cancelado por la pandemia de coronavirus.

Garbine Muguruza no jugó en ningún torneo, por lo que su campaña llegó a su fin después de su salida de tercera ronda en Roland Garros. Con el tiempo adicional en su calendario, la bicampeona de España de Grand Slam aprovechó para hacer algo un poco diferente: se incorporó a la Guardia Civil.

Durante su semana “experimental”, Muguruza participó en misiones de rescate en helicóptero, hizo buceo en cuevas, caminó con la brigada de montaña y participó en clases de defensa personal, compartiendo gran parte de la experiencia con sus casi 850.000 seguidores en Instagram.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar, desde que era una niña pero el momento nunca fue el adecuado al tener que jugar al tenis. Fue una semana increíble. Fuimos a Mallorca a entrenar allí y más que las actividades que hicimos, que fueron increíbles, simplemente compartimos con ellos el tipo de trabajo que hacen; es gente que no obtienen premios ni trofeos. Me encantó”.

Hubo un área que le resultó particularmente aleccionadora. La tenista española pudo compartir tiempo con la Guardia Costera, y comprobar en directo las dificultades de mucha gente en altamar o en las costas. “Fue bastante difícil porque ves a muchas personas necesitadas. Experimenté muchos aspectos del trabajo de la Guardia Civil y este me pareció bastante difícil. Me encantan todas las cosas de aventuras, pero hay una realidad más fea que tienen que enfrentar. Eso realmente me abrió los ojos”.

Ahora, tampoco pones limites a un futuro en el que asegura que seguirá ligada al mundo del tenis tras una exitosa carrera en la que se ha embolsado cerca de 25 millones de dólares, solamente en premios por victorias y torneos.