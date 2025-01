Las disculpas de un periodista australiano tras llamar "fracasado" y "sobrevalorado" a Djokovic

El periodista australiano Tom Jones, presentador de Channel 9, se ha disculpado públicamente con Novak Djokovic tras la polémica durante el Open de Australia por unos comentarios del reportero que fueron calificados de "insultantes y ofensivos" por el deportista.

"El sábado por la mañana me hicieron saber que el equipo de Djokovic no estaba feliz por unos comentarios. Inmediatamente les contacté y les pedí disculpas (...) Reitero mi disculpa a Novak si sintió una falta de respeto", señala el presentador en un vídeo colgado por el canal, la emisora oficial del torneo. El viernes Jones dijo durante una conexión en directo que el tenista estaba "sobrevalorado" y era un "fracasado" cuando un grupo de aficionados serbios sostenían banderas de su país y vitoreaban al deportista de fondo. "También debo decir que la falta de respeto se extendió, de muchas maneras, a los fanáticos serbios (...) Hemos establecido una buena relación con los aficionados serbios. Hay bromas, y pensé que lo que estaba haciendo era una extensión de esas bromas. Está claro que no se ha interpretado de esa manera", dijo en su disculpa.

La polémica se vio amplificada después de que el magnate Elon Musk, dueño de X, compartiera un vídeo de Djokovic en el que el deportista explicaba lo sucedido en sus redes sociales, añadiendo que "es mejor hablar a la gente directamente que hacerlo a través del filtro negativo de los medios tradicionales". A raíz de la polémica, Djokovic rechazó en octavos someterse a la habitual entrevista a pie de pista tras clasificarse para los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se medirá con Carlos Alcaraz.

"Hace un par de días un famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial, Channel 9, aquí en Australia, se burló de los aficionados serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí", explicó Djokovic en la conferencia de prensa tras vencer al checo Jiri Lehecka por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

El exjugador Jim Courier esperó a Djokovic al término del encuentro para, como es costumbre, recabar sus primeras impresiones del partido, pero el exnúmero uno tomó el micrófono para decir simplemente que agradecía el apoyo del público y que ya se verían en la siguiente ronda. A continuación se marchó sin admitir preguntas. "No tengo nada en contra de Jim Courier ni del público australiano. Fue una situación muy incómoda. Pero obviamente no era el tiempo, el espacio o la situación para explicar lo que estoy haciendo en este momento. Dejo que Channel 9 maneje esto de la manera que mejor les parezca. Es todo", comentó entonces Djokovic.