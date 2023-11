Djokovic se enfrenta al público francés tras sufrir un break y su reacción no puede ser más espectacular

Novak Djokovic lo volvió a hacer. En los octavos de final de París - Bercy se enfrentaba al neerlandés Griekspoor y estaba teniendo un partido muy duro que parecía enderezar. Comenzó el serbio como un tiro, impecable, pero se vino abajo en el primer set. En el segundo salvó pelotas de break con 4-4, contra las cuerdas, forzó el desempate y salió victorioso, y cuando parecía que ya marchaba a por la victoria con una rotura a favor en el parcial definitivo, llegó la reacción de su rival, que igualó el choque, 4-4, y pasó esto:

El público pitó al número uno del mundo y este no se contuvo, aceptó el desafío, retó a los aficionados diciendo que siguieran, como memorizando las palabras que vendrían después: "Me están haciendo un favor. Cuanto más se pongan en contra mía, es mejor para mí. Me da más motivación. Despiertan algo en mí que quizás no quieran ver: un ganador". La reacción fue inmediata: Djokovic no perdió ni un punto más, sumó ocho de forma consecutiva y con ello cerró el triunfo por 4-6, 7-6 (7/2) y 6-4.

Sobrevive Nole en un torneo en el que ya no están el número dos del mundo, Carlos Alcaraz; ni el tres, Daniil Medvedev, ambos eliminados, el ruso en un encuentro ante Dimitrov en el que también tuvo lío con el público. El cuatro del ranking, Jannik Sinner, también está fuera, ya que se ha dado de baja después de que terminara el partido de segunda ronda el jueves a las 2:37 de la madrugada y le pusieran los octavos el mismo jueves a las 17:00, un despropósito de la organización. Amenazó con no jugar y lo cumplió.

Problemas estomacales

Djokovic desveló que el bajón que sufrió durante el partido ante Griekspoor no fue casualidad y que lleva unos días con problemas estomacales, pero como tantas otras veces siempre encuentra un camino para salir vencedor. En cuartos de final se medirá contra Holger Rune (19:30 horas, Movistar), el danés de la generación de Alcaraz (ambos nacieron en 2003 con apenas unos días de diferencia) que la temporada pasada le consiguió derrotar en la final. La jornada comienza con el Hurkacz - Dimitrov (14:00), seguido del Tsitsipas - Khachanov. El griego, por cierto, ha certificado su presencia en las ATP Finals, y se une como Maestro a Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner y Rublev. Quedan dos plazas.

Después del encuentro de Nole y Rune cierran los cuartos de final Rublev contra De Miñaur.