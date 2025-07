Djokovic y Sinner no están para sorpresas y se citan en las semifinales de Wimbledon

«Muy fresco», dijo Djokovic cuando le preguntaron cómo estaba después de derrotar a Cobolli en cuatro sets. La ironía le llevó a sonreír justo después de esa frase, porque estaba justito después de que el italiano le ganara el primer set y le obligara a jugar cuatro para meterse en la semifinal de Wimbledon, otra vez (7-6, 2-6, 5-7 y 4-6). «Me hacen sentirme joven», continuaba el serbio sobre enfrentarse a tenistas que están llegando al circuito y tienen todo el tiempo del mundo por delante. En su caso, está apurando su brillante carrera, y antes de empezar, ya dejó caer que este podía ser su último año en Londres.

De momento ya está donde casi siempre, en las semis, porque no hubo sorpresas este miércoles en Wimbledon, con los dos grandes favoritos por ese lado del cuadro citándose para las semifinales del viernes en busca un lugar en la final.

No falló Djokovic a pesar de perder el tie break del primer parcial, y tampoco titubeó Jannik Sinner, que derrotó a Ben Shelton en tres sets corridos (7-6, 6-4 y 6-4) a pesar de sus dolores en el codo derecho. Lo llevaba tapado y al medio fallar un resto soltó la raqueta y mostró gestos de que se había hecho más daño. Pero es un tenista que no deja ver sus debilidades al rival, apretó los dientes y siguió jugando como si no le pasara nada.

«Entrené veinte minutos sin sacar y sin pegarle al cien por cien, pero, por otra parte, siempre intento estar en la posición de salir ahí e intentarlo», dijo Sinner después de un partido que no fue fácil para él a pesar del marcador. «Tuve muy buenas sensaciones en el calentamiento. Supe que tenía es que estar listo mentalmente. Así que me metí en la cabeza que iba a jugar. La preocupación no era tan grande en cuanto a si iba a jugar o no. Era más una cuestión de cuál sería mi porcentaje. Hoy ha sido muy alto, así que estoy feliz», continuaba.

Si Sinner está dolorido en el codo derecho, Djokovic se pegó un buen susto en el último juego de su partido ante Cobolli. Resbaló y se abrió de piernas de mala manera, pero como parece de goma no le pasó nada, al menos en caliente. No tendrá problema para jugar la semifinal. El décimo duelo ante el serbio y el italiano, con 5-4 para Jannik, que además se ha llevado las últimas cuatro victorias. En Wimbledon se han enfrentado dos veces, en 2022 y 2023, y ganó Djokovic.