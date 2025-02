La dura sanción que la AMA pedirá para Sinner por su positivo

Jannik Sinner, destacado número uno del mundo en tenis y campeón del pasado Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, juega en dos “pistas” cada semana.

Por un lado, en la de tenis, donde está arrasando, especialmente en pista dura: no pierde desde el pasado mes de octubre, cuando sucumbió en la final de Pekín ante Carlos Alcaraz. Desde ahí, son 21 victorias consecutivas. Tras tomarse unos días de descanso, volverá a la acción en Doha, a partir del lunes 17 de febrero, un torneo ATP 500 de mucho nivel porque también estarán Alcaraz y Djokovic.

Cronología del positivo de Sinner

El otro “partido” que juega Sinner es el de su positivo por dopaje. De momento, hasta dentro de dos meses, no puede hacer nada, al contrario que en la pista con sus derechas y reveses. En marzo de 2024 detectaron un esteroide anabólico, Clostebol, en el cuerpo de Jannik. Fue en dos ocasiones: en Indian Wells y después en un control fuera de competición. Fue sancionado momentáneamente, pero el tenista apeló diciendo que el producto había entrado en su cuerpo por un spray que se echó en las manos uno de sus fisioterapeutas. Lo aceptaron y pudo seguir jugando. En agosto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) concluyó que un tribunal independiente había determinado que “no hubo culpabilidad o negligencia”. El tenista sólo perdió los puntos y el dinero de Indian Wells.

Entre uno y dos años

Parecía el punto y final al asunto, pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió esa decisión ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Lo de que Sinner de momento no puede "jugar" este partido hace referencia a que quedan dos meses para el juicio. Será el el 16 y 17 de abril, a puerta cerrada. El último en hablar sobre el tema ha sido James Fitzgerald, portavoz de la AMA, que dijo esto en “La Stampa”: "Creemos que la conclusión de 'no culpa o negligencia' no era correcta según las reglas actuales, y pedimos un periodo de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no pide la anulación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia", aseguró. E insistió en que los deportistas son “los que están presionando para que se impongan sanciones más severas a los infractores, con el resultado de que el periodo de suspensión se ha ampliado de dos a cuatro años".

Fitzgerald afirmó que no tienen nada contra Sinner, pero que “no se puede permitir pasar la pelota a los equipos”. Él -argumenta-, como responsable de ese equipo de trabajo, también es responsable