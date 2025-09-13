España echa mucho de menos a Alcaraz en la Copa Davis

Sin Alcaraz, sin Davidovich y sin Granollers, España está con la soga al cuello en la eliminatoria de la Copa Davis ante Dinamarca. La Final a Ocho de Bolonia está pendiente de una heroicidad en la segunda jornada en Marbella. Rune cumplió con su papel de número uno danés ante Pablo Carreño (7-5 y 6-3) y Jaume Munar no pudo con el descarado Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4). España, 0 - Dinamarca, 2.

El estreno de Munar como número uno fue una tortura para el balear. En la mejor temporada de su carrera e incrustado en el "top 40" de la ATP, Munar se topó con un rival tan atrevido como descarado. Ante un jugador de 22 años que nunca ha estado entre los cien mejores del circuito, apenas encontró la fórmula para dominar el primer set. Lo que parecía poco menos que un trámite se torció en el segundo parcial y se complicó todavía más en el tercero. Munar encajó un break en el primer juego, otro en el quinto, otro en el noveno... y el danés se encontró con su servicio para llevarse el partido. El tenis del danés fue gélido. Se lió a estacazos desde el fondo de la pista y Munar se vio desbordado.

Holger Rune fue superior a Pablo Carreño y se impuso en dos sets. El número once del mundo no cayó en sus altibajos habituales y eso le bastó para que los nórdicos se apuntaran el primer punto de la eliminatoria. El gijonés fue capaz de competir hasta el décimo juego del primer set. Cuando el físico empezó a pesar, las dejadas de Rune se convirtieron en una pesadilla para el español que terminó por ceder el primer parcial. El partido poco menos que acabó ahí porque en el segundo parcial Rune se adelantó 3-0 y se sintió muy superior pese a que Carreño trató de reaccionar y llegó a equilibrar el set. Fue un espejismo. Rune fue agresivo con la derecha, no flaqueó y cumplió con su rol de número uno. Lo que no pudo hacer Munar.

España deberá comenzar la remontada en el doble a partir de las 11:30 horas. La pareja formada por Munar y el valenciano Pedro Martínez (67 del mundo) se medirá con August Holmgren y Johannes Ingildsen. Luego, si el equipo sigue vivo, llegará el duelo entre números uno, Jaume Munar y Holger Rune. Y el quinto partido mediría a Pablo Carreño y Elmer Moller. La misión para los chicos de David Ferrer es peliaguda.