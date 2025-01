La falta de respeto de Bublik a Nadal, al que llama "calvo", y Murray: "Es una vergüenza"

El kazajo Alexander Bublik es uno de los tenistas más polémicos del circuito. Actualmente el 33 del ranking, aunque el mayo pasado era “top 20” (17 del mundo), su talento lo combina con sus continuas salidas de tono y sus sobradas tanto dentro, como fuera de las pistas.

Esta vez, el centro de sus declaraciones han sido dos leyendas de su deporte. Se puede opinar sobre si la retirada de Murray o Nadal ha sido buena o mala, ha llegado tarde... Pero el jugador kazajo lo que hace es opinar faltando al respeto a los dos tenistas. En una entrevista en el medio ruso Match TV le preguntaron que qué le parecía la nueva labor del escocés El entrenador de Djokovic en 2025 será... Andy Murray Fue anunciado a finales del curso pasado y compartirán el primer torneo ahora en el Open de Australia, primer Grand Slam del curso. "Murray hace intentos de volver a donde ya no está. Creo que es un problema, espero que a mí no me ocurra lo mismo. Quizá con 36 años jugaré el Challenger de Bangkok, pero aún así espero salir con el alma y la conciencia tranquila", opinó.

Andy, exnúmero uno y ganador de tres Grand Slams y dos oros olímpicos, era nombrado habitualmente con Nadal, Federer y Djokovic. Eran el "Big 4". El británico tuvo problema es una cadera y fue operado. Los últimos años ha jugado con una cadera de metal.

"Está calvo"

En su siguiente respuesta, Bublik incluyó a Nadal: "Son una vergüenza, más que un circo. Lo consiguieron todo, los mirábamos con la boca abierta, y luego, uno está calvo y viejo. No es el mismo y nunca será el mismo. Está claro que yo no soy Rafa, uno quiere irse en su mejor momento. Mi legado será mucho menor, si es que se puede llamar así".

Las otras polémicas de Bublik

Bublik, ganador en su carrera de cuatro títulos (Montpellier en 2022, Amberes y Halle en 2023 y de nuevo Montpellier en 2024, donde hizo historia al conquistar el título después de perder el primer set en todos los partidos) ya saltó al primer plano de actualidad cuando reconoció que, en el fondo, odiaba el tenis. “Lo odio todos los días que tengo que jugar. No veo nada positivo a ser tenista”, confesó.

Después, por ejemplo, ha cerrado puntos golpeando con el mango de la raqueta en lugar de con las cuerdas, una nueva falta de respeto, protagonizó un juego de servicio en el que hizo todos los saques por abajo, y lo ganó; rompió 3 raquetas en 27 segundos... Y lindezas por el estilo.