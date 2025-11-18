La gran preocupación de Alcaraz antes de enfrentarse a Sinner: ¿podrá el Murcia fichar a Achraf?

Hay aficiones que no se aparcan ni ante una final del ATP Finals, que no se interrumpen ni cuando a unos metros espera Jannik Sinner, ni cuando la pista central de Turín se convierte en un escenario monumental, ni cuando uno está a punto de disputar el partido más importante de la temporada. Carlos Alcaraz pertenece a ese grupo de deportistas que, por mucho que sean buenos en otra disciplina, mantienen intacta una conexión con el fútbol que se cuela en cualquier rincón de su rutina.

La preocupación de Alcaraz

En la jornada 12 de Primera RFEF, un Real Murcia y CD Teruel, para la mayoría de los presentes en Turín, podía parecer lejano o irrelevante. No para Alcaraz. En plena preparación para la final, ya calentando la maquinaria mental para uno de los duelos más exigentes del calendario, el tenista murciano buscó al periodista Germán R. Abril. Tenía una pregunta tan directa como inesperada: “¿Cómo ha quedado el Murcia?”.

Abril le respondió: el partido había terminado 0-0. Y antes de que el periodista pudiera añadir ningún matiz, Alcaraz zanjó la cuestión con una naturalidad que delata a cualquier aficionado veterano: “Es mejor que perder”.

Alcaraz no solo estaba al tanto del marcador. También sabía que el Teruel atraviesa un momento excelente, instalado en la zona alta de la clasificación, y cada vez más firme en los puestos de playoff. El punto conseguido por el Murcia en su campo era más valioso por el nivel del rival.. Alcaraz lo sabía. Y lo valoró como lo haría cualquier seguidor que mira la clasificación casi a diario.

Alcaraz es, por vocación y costumbre, un aficionado al fútbol que nunca ha disimulado su simpatía por el Real Murcia. Lo ha hecho visible en distintos momentos, y uno de los más recordados fue aquel calentamiento en Roland Garros con la camiseta del club de su tierra. Lo.

Un fichaje imposible

Mientras conversaban sobre el partido, Abril introdujo otro actor inesperado: Achraf Hakimi. El actual futbolista del PSG había estado en la Nueva Condomina viendo ese mismo Real Murcia–Teruel. Había ido a apoyar a su amigo Relu, futbolista del conjunto turolense. La escena se hizo viral: un jugador de talla mundial acompañando a un amigo en un partido de Primera RFEF, sin focos, sin protocolo, como si se tratase de una tarde cualquiera de fútbol modesto.

Aquello le dio pie al periodista para rematar la conversación: “Pregúntale a Hakimi”, le soltó a Alcaraz en tono distendido. Y la respuesta del tenista mantuvo la línea relajada y futbolera que marcó el intercambio: “Necesitamos un lateral”, bromeó Alcaraz, sobre el imposible refuerzo para un equipo clásico del fútbol español, pero que ya lleva muchísimos años perdido en las catacumbas del fútbol modesto