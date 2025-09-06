Granollers y Zeballos ganan el US Open, su segundo Grand Slam, remontando tres pelotas de partido

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se proclamaron este sábado campeones del dobles masculino del Abierto de Estados Unidos tras superar en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski. Granollers y Zeballos remontaron el primer set y salvaron tres bolas de campeonato de Skupski y Salisbury en el último antes de cerrar el partido por 3-6, 7-6 (7/4) y 7-5, en 2 horas y 24 minutos.

Es el segundo 'Grand Slam' para la pareja Granollers y Zeballos, que este 2025 también se coronaron en Roland Garros, precisamente ante Salisbury y Skupski, que suman cinco 'grandes' por separado entre los dos. La pareja hispanoargentina, formada en 2019, había perdido tres finales de 'Grand Slam' antes de conquistar este 2025 sus dos primeros 'grandes', con 39 años Granollers y 40 Zeballos.

Este sábado, el catalán y el platense entregaron el primer set a los británicos, antes de apuntarse el segundo parcial en un 'tie-break' en el que fueron dominantes. En el último set, Granollers y Zeballos, con 5-4 en contra y al saque, se encontraron 0-40, afrontando tres bolas de partido para Salisbury y Skupski. Las salvaron todas con cinco puntos consecutivos -cuatro errores de Skupski- con los que igualaron el parcial.

Con Skupski, tocado, al saque, la dupla hispanoargentina se puso 0-40, con tres pelotas de 'break'. Aprovecharon la segunda para el 6-5 al saque y, desde ahí, conquistar Nueva York. "Llevamos (con Zeballos) mucho tiempo luchando juntos. Y sí, este año estamos obteniendo resultados increíbles. Me hace muy feliz hacerlo con él, porque peleamos con todas nuestras fuerzas", afirmó Granollers en la ceremonia de entrega de premios. "Honestamente, no me puedo creer que acabemos de ganar el Abierto de Estados Unidos. Es increíble estar aquí. Quiero decir, con toda esta gente viéndonos… Siempre es difícil encontrar un público tan bueno para el dobles", respondió Zeballos.

Además de sus dos 'grandes', Granollers y Zeballos han ganado juntos ocho torneos Masters 1.000.