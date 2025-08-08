Jessica Bouzas, con 22 años, no tiene compasión de los 45 de Venus Williams

Jessica Bouzas no para de crecer. En Wimbledon firmó sus primeros octavos de final en un Grand Slam; en Montreal la semana pasada, los primeros cuartos de final en un WTA y en su estreno en Cincinnati liquidó a la mayor de las hermanas Williams por un doble 6-4.

Venus, con 45 años, había reaparecido en el circuito hace un par de semanas con su primera victoria en dos años. Fue en Washington donde la ganadora de siete "Majors" regresó de forma inesperada. Invitada a Cincinnati donde precisamente había ganado su último partido en 2023 se topó con una rival que atraviesa el mejor momento de su carrera. "No fue nada fácil. Ella es una leyenda. Es un privilegio jugar contra alguien así. Para mí es como un sueño hecho realidad. Nunca pensé que llegaría a enfrentarme a Venus Williams, pero aquí estoy. Simplemente soy afortunada", afirmó la gallega tras la victoria.

Bouzas abrió el partido con un "break" y llegó a situarse 4-1, pero la estadounidense reaccionó para igualar el partido. Ahí apareció la versión más madura de la española para cerrar el primer set después de un cuatro iguales. El segundo parcial se desarrolló de forma similar, aunque Venus llegó a dominar por 3-4. Bouzas ya no permitió sumar más juegos a la estadounidense y se citó en segunda ronda con Leylah Fernández, número 24 del mundo, y ganadora hace dos semanas del Abierto de Washington.

Mboko, con 18 años, campeona en Montreal

Coincidiendo con el arranque de Cincinnati se disputó la final de Montreal y la canadiense Victoria Mboko, con 18 años, superó a Naomi Osaka por 1-6, 6-4 y 6-1. En su camino hacia el título, Mboko, una desconocida antes de Montreal, derrotó a cuatro campeonas de Grand Slam: Sofia Kenin en segunda ronda, Coco Gauff en octavos, Elena Rybakina en semifinales y Osaka en la final.

Mboko, número 85 del mundo antes de empezar el torneo y que dará un salto de 60 posiciones hasta el "top 25", necesitó poco más de dos horas para doblegar a Osaka, 49 del mundo. La canadiense sólo pagó los nervios de su primera final en el primer set cuando cometió 22 errores no forzados. Luego todo cambió al igual que sucedió en semifinales ante Rybakina. Protagonizó cuatro breaks en el segundo set y su potencia y velocidad fueron excesivas para la japonesa.

"Quiero dar las gracias a Naomi por un partido increíble. Siempre la admiré desde que era muy pequeña, así que es todo un honor poder jugar contra una jugadora tan increíble como tú", aseguró Mboko al recoger el trofeo.