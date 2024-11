¿Jugarán juntos Alcaraz y Nadal? Este es el calendario de la Copa Davis

La fase final de la Copa Davis dará inicio el martes 19 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga, y concluirá el domingo 24. Será una semana cargada del mejor tenis internacional en la que, aunque España no pinta de inicio como una de las favoritas, tendrá un tinte especial por ser el equipo local y el último torneo en el que Rafa Nadal empuñará su raqueta.

Sin embargo, el manacorí tiene claro que este certamen es más que su despedida y quiere estar a la altura para competir al máximo nivel: "Si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar y hablaré con el capitán. Se lo he dicho a David en muchas ocasiones, no quiero que tome ninguna decisión en base a que es mi última semana como tenista profesional", confesó Nadal.

Por su parte, Carlos Alcaraz tiene claro que el objetivo principal es conseguir el séptimo trofeo para España, pero reconoce que el despedir a Rafa por lo alto es una responsabilidad del mismo calibre: "Quiero que Rafa se retire con el título. Mi pasión por representar a España es una de las cosas más grandes que hay en el mundo. Voy a intentar ayudar a ganar por mí, pero también por Rafa".

El equipo español, capitaneado por David Ferrer y conformado por Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista y Marcel Granollers, tendrá que medirse en cuartos de final al Países Bajos de Griekspoor y Van de Zandschulp, siendo este último un viejo conocido para el murciano, debido a que le ganó en el último US Open.

Alcaraz viene de unas semanas bastante movidas. Antes de caer eliminado en las ATP Finals, arrastraba la victoria en el China Open, además de tres derrotas consecutivas: en cuartos del Masters 1000 de Shangái, en octavos del Masters de París y en el torneo de exhibición Six Kings Slam, en el que perdió en la final ante Sinner. Por su parte, Nadal no ha competido en ningún otro torneo desde octubre y lleva preparándose este tiempo para mostrar su mejor versión en la fase final de la Davis.

Por el momento, se desconocen quiénes conformarán la pareja de dobles en España. Pedro Martínez y Marcel Granollers formaron equipo en la clasificación para esta fase, mientras que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugaron juntos durante los Juegos Olímpicos de París. La decisión es de David Ferrer y se conocerá el mismo día del partido o incluso treinta minutos antes de que comience el encuentro.

Finales de la Copa Davis 2024: Calendario y partidos

Martes, 19 de noviembre

Cuartos de final: Países Bajos vs España

Miércoles, 20 de noviembre

Cuartos de final: Alemania vs Canadá

Jueves, 21 de noviembre

Cuartos de final: Estados Unidos vs Australia

Cuartos de final: Italia vs Argentina

Viernes, 22 de noviembre

Semifinal 1: Ganador del Países Bajos-España vs Ganador del Alemania-Canadá

Sábado, 23 de noviembre

Semifinal 2: Ganador del Estados Unidos-Australia vs Ganador del Italia-Argentina

Domingo, 24 de noviembre

Final: Ganador de la semifinal 1 vs Ganador de la semifinal 2