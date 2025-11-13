De Miñaur gana a Fritz y mete a Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

La victoria de Lorenzo Mussetti ante Álex de Miñaur el martes complicó el Grupo Jimmy Connors de las ATP Finals, pero el triunfo de De Miñaur sobre Fritz esta tarde (7-6 [7/3] y 6-3) lo ha ordenado de alguna manera. El australiano, que terminó destrozado anímicamente por su derrota anterior, en la que tuvo su saque para ganar, se recuperó de cabeza y al superar al estadounidense con firmeza, se mantiene con opciones y clasifica a Carlos Alcaraz para semifinales, independientemente de lo que pase en su duelo de esta noche contra Musetti (esta noche a las 20:30). De Miñaur, además, se quita otra espina, ya que a la sexta contra vence por fin un encuentro en la Copa de los Maestros.

La situación es la siguiente. Si Alcaraz pierde, se clasifica como segundo de grupo (el primero sería Musetti) y se enfrenta en semifinales contra Jannik Sinner. Si Alcaraz gana, se clasifica como primero de grupo (el segundo sería De Miñaur) y disputará las semifinales contra el ganador del Alexander Zverev – Félix Auger-Aliassime, que se disputa mañana viernes.

La lucha por el número uno

El triunfo del murciano ante Musetti tendría un premio extra: se asegura acabar el año 2025 como número uno del mundo, que es uno de los objetivos que se ha propuesto no sólo al llegar a Turín, también a comienzo de la temporada. Sería la segunda vez que lo consigue en su todavía corta carrera. Si pierde, su duelo con Sinner sería de máxima tensión, ya que podría estar en juego también la corona de la ATP, aunque el pelirrojo de San Cándido tendría que ser campeón para conseguirlo.