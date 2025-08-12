Lo nunca visto en un partido de tenis: "¿Quieres que eche a un niño por llorar?"

En el Masters 1000 de Cincinnati se vivió uno de los partidos más intensos y peculiares de la temporada, protagonizado por Emma Raducanu y Aryna Sabalenka. Más allá del gran nivel tenístico, este encuentro quedó marcado no solo por el resultado y la exigencia física, sino por un incidente inusual que involucró a una niña en el público.

Y una niña se puso a llorar

Durante una de las fases más delicadas del partido, EmmaRaducanu se sintió perjudicada por el llanto persistente de una niña entre el público. Coincidió con un momento clave en el tercer set, cuando Raducanu estaba a punto de servir en una situación cargada de tensión.

Mostrando signos de frustración, se dirigió a la juez de silla para solicitar que se tomaran medidas respecto al ruido.

La juez, sorprendida por el reclamo, preguntó con cierta ironía: "¿Quieres que saque a la niña del estadio?" La británica, sin titubear y con gesto afirmativo, manifestó que sí, generando sorpresa y algo de indignación entre el público.

Un duelo épico bajo el calor

El partido en sí fue digno de segunda semana de Grand Slam. Aryna Sabalenka se impuso finalmente a Raducanu tras una batalla extenuante que se extendió por tres horas y nueve minutos, bajo el sofocante calor de Cincinnati. El marcador final reflejó la igualdad en cada set: 7-6(3), 4-6 y 7-6(5) para la bielorrusa.

Uno de los momentos más destacados fue el interminable juego al saque de Raducanu en el tercer set. Necesitó 23 minutos y hasta 13 deuce para finalmente ganar ese juego de servicio, defendiendo cuatro bolas de break ante una Sabalenka que presionaba desde el resto y que ya comenzaba a acusar el desgaste físico.

Sabalenka sumó su victoria número 16 consecutiva en tie-breaks en la temporada, lo que demuestra su temple en los momentos más críticos.

Ahora, la española Jessica Bouzas

Superado el maratón ante Raducanu, ArynaSabalenka avanzó a los octavos de final donde la espera la española JessicaBouzas. Bouzas, número 42 de la clasificación mundial y a sus 22 años, se encuentra en el mejor momento de su corta carrera profesional. Para alcanzar estos octavos, la gallega superó con autoridad a la estadounidense TaylorTownsend por 6-4 y 6-1 en apenas una hora y 21 minutos.

En las últimas semanas ha acumulado 10 triunfos en 12 partidos, incluyendo su llegada a los cuartos de final en un WTA 1000 por primera vez, la semana pasada en Montreal.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambas, después de medirse en la segunda ronda del Abierto de Australia de este año, donde Sabalenka se impuso en dos sets. Para Bouzas, la cita es una ocasión ideal para medir su nivel ante la mejor del mundo y seguir sumando experiencia en la élite.