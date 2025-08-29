El US Open no se lo cree: un espectador roba en directo a un niño la gorra que le había dado el tenista Kamil Majchrzak

El ambiente del US Open siempre está cargado de emoción, pero en esta ocasión el protagonismo no vino solo desde la cancha. Tras un duelo vibrante en el que el polaco Kamil Majchrzak logró una victoria de gran mérito frente al ruso Karen Khachanov, cabeza de serie número 9, lo que ocurrió después del partido encendió la polémica y generó indignación entre quienes fueron testigos.

Majchrzak había disputado un partido de cinco sets, una batalla exigente que puso a prueba su resistencia y mentalidad competitiva. Superar a Khachanov, jugador de gran potencia y con historial de buenos resultados en torneos importantes, era ya de por sí una noticia significativa. Para Majchrzak, que atraviesa el mejor momento de su carrera, este triunfo suponía un paso más en la consolidación de su nombre en la élite del tenis. Con 29 años, el polaco venía mostrando regularidad y confianza: en Wimbledon ya había alcanzado la cuarta ronda, su mejor actuación en un Grand Slam hasta el momento.

Polémica por una gorra

Con semejante contexto, el ambiente al final del partido era de celebración. El público lo reconoció con aplausos, y como es tradición en los grandes torneos, el jugador dedicó unos minutos a los aficionados que lo esperaban en la salida de la pista. Para muchos niños, esos instantes se convierten en recuerdos inolvidables: un autógrafo, una foto o, en los casos más afortunados, una de las prendas que los jugadores deciden regalar como gesto de cercanía.

Kamil Majchrzak, con la sonrisa aún fresca por el triunfo, se detuvo a firmar autógrafos. Entre la multitud, había un grupo de jóvenes que agitaban libretas, gorras y camisetas para conseguir su firma. En un gesto espontáneo, el polaco intentó entregar su propia gorra a un niño que esperaba con entusiasmo.

Sin embargo, lo que debía haber sido un momento entrañable terminó convirtiéndose en una escena desagradable. Las cámaras y algunos testigos captaron el instante en que, justo cuando Majchrzak acercaba la gorra al niño, un hombre adulto que se encontraba al lado del menor se abalanzó y arrebató el objeto de sus manos. La rapidez con la que actuó dejó a todos desconcertados. El hombre escondió de inmediato la gorra en su mochila, intentando pasar inadvertido, aunque la reacción de quienes estaban cerca lo delató.

El niño, que había extendido la mano con ilusión, se quedó desconsolado. El gesto de frustración fue evidente y no tardó en romper el silencio con una frase que heló a los presentes: “¿Qué estás haciendo?”, le recriminó al adulto. Ese reclamo, sencillo pero cargado de indignación, reflejaba la decepción de un pequeño que había estado a punto de llevarse a casa un recuerdo irrepetible, solo para verlo arrebatado de manera injusta.

Se busca al niño

La escena generó revuelo en redes sociales y en los medios que rápidamente difundieron el video. Para Majchrzak, que no se dio cuenta de lo sucedido en el momento, la noticia llegó más tarde. Al enterarse, el tenista no dudó en expresar su malestar por lo ocurrido y pidió públicamente que se hiciera lo posible por localizar al niño. Su intención era clara: enviarle otra gorra y compensar, en la medida de lo posible, la injusticia que había vivido. Este gesto refuerza la imagen de un deportista comprometido con los valores de respeto y cercanía hacia sus seguidores.

Mientras tanto, en lo deportivo, Majchrzak sigue adelante en el US Open con la moral en alto. Su próximo rival en la tercera ronda será el suizo Leandro Riedi, un enfrentamiento que promete ser intenso y que pondrá a prueba la capacidad del polaco para sostener su nivel competitivo. Con la confianza que le da haber derrotado a un top ten como Khachanov, y con el impulso de saberse en un gran momento de forma, Majchrzak afronta el reto con ambición.