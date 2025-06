Oración, superalimentos y una bebida prohibida que el resto tomamos a diario: los 6 mandamientos de Novak Djokovic

Novak Djokovic ha llegado a Wimbledon, listo para intentar igualar el récord de ocho títulos en el major sobre hierba. El serbio, que hará su vigésima participación consecutiva en Wimbledon (el torneo no se celebró en 2020), completó una sesión de entrenamiento el lunes e incluso compartió una risa con Aryna Sabalenka cuando se cruzó con la No. 1 de la WTA en la pista.

Finalista en los dos últimos años, en los que solo fue superado por Carlos Alcaraz en ambas ocasiones, el jugador de 38 años intentará dar un paso más e igualar la marca de Roger Federer de ocho coronas de Wimbledon.

El serbio que posee 24 títulos de Grand Slam y una medalla de oro olímpica, ha compartido recientemente los seis hábitos diarios que le permiten seguir compitiendo al más alto nivel. En una conversación con el creador digital y podcaster Ben Johnson, el tenista explicó en detalle su rutina, centrada en la disciplina, el autocuidado y una visión integral del bienestar físico y mental.

Según informó GQ, estos hábitos han sido determinantes en su longevidad deportiva y refuerzan su objetivo de defender su título olímpico individual en los Juegos de Los Ángeles 2028, cuando tendrá 41 años, la misma edad con la que Roger Federer se retiró del circuito profesional.

Djokovic cree que para entonces seguirá tan activo como durante las dos últimas décadas. Ello se debe en parte a su rutina diaria en la que se aúnan entrenamiento, dieta estricta y otros cuidados como la sauna, los baños de hielo, el mindfulness o la meditación.

Según ha explicado el tenista su rutina diaria se compone de seis pasos esenciales que comienzan con la oración, algo que no es de extrañar conociendo su arraigada fe.

El método Djokovic paso a paso

Gratitud y meditación

"El mismo momento en que me despierto lo dedico siempre a una oración. Siempre es una expresión de gratitud, en primer lugar, por estar vivo, por tener la oportunidad de vivir un día más", explica Djokovic a Johnson.

Empezar cada día con propósito y gratitud ayuda a poner los pies en el suelo al campeón de 24 Grand Slam, y establece el tono del día como uno de posibilidades infinitas.

2. Hidratación

Tras completar su meditación matutina, algo a lo que nunca falla, Djokovic se toma una taza de agua tibia, limón y sal. "Es mi fórmula de hidratación para reponer los electrolitos y minerales al completo y ponerme en marcha", añade.

Esto se debe a que, mientras el agua tibia ayuda a estimular de forma amable el sistema digestivo, el limón aporta al organismo la vitamina C y los antioxidantes necesarios. Además, la sal ayuda a reponer electrolitos y puede favorecer la eliminación de toxinas.

3. Batidos y zumos

El siguiente paso de la rutina de Djokovic incluye el consumo de fruta, especialmente en forma de batidos y zumos, para abastecerse de vitaminas y multivitaminas. Su batido favorito es una mezcla de bayas y dátiles. "Me encantan los dátiles, podría pasarme el día comiendo dátiles", asegura, al tiempo que añade que a veces incluye semillas de cáñamo y superalimentos como maca en polvo al batido. "Incluso espirulina azul, que no sabe muy bien, es asquerosa, pero está disimulada en el batido", explica.

Los dátiles, ricos en fibra, antioxidantes, potasio, magnesio y cobre, son también una buena fuente de azúcares naturales, que proporcionan un impulso de energía rápido y sostenido que los deportistas como Djokovic necesitan exponencialmente. Las semillas de cáñamo, repletas de ácidos grasos omega-3 y omega-6 cruciales para la salud del corazón y el bienestar general, se mezclan bien con la maca en polvo, que es un suplemento rico en nutrientes.

4. Evitar la cafeína

El tenista serbio se mantiene alejado del café porque la cafeína puede provocar un aumento del ritmo cardíaco, ansiedad y trastornos del sueño. Sin embargo, toma té verde de vez en cuando.

5. Mantenerse activo

Tras su rutina matinal, que incluye meditación, hidratación e ingesta de batidos nutritivos, Novak Djokovic se dispone a realizar su entrenamiento. "Y luego suelo ir a practicar tenis. En caso de que no tenga que ir a jugar al tenis o no tenga la obligación de entrenar, me gusta estar activo y salir al aire libre. Me parece muy beneficioso para mi bienestar", afirma.

Además del tenis, le gusta mantenerse activo nadando en el mar, montando en bicicleta, haciendo senderismo o running. "Me gusta practicar otros deportes como el fútbol y el baloncesto, el pádel o el ping pong", añade.

6. Desconectar

A sus 38 años, Djokovic también se ha dado cuenta de la importancia del descanso y el equilibrio. "Una vez he terminado con la parte activa del día, llega la hora de relajarse. Posiblemente me meto en la sauna o me doy un baño de hielo antes de desconectar del todo", asegura.

Mientras que las saunas ofrecen beneficios como alivio del dolor, relajación y desintoxicación, los baños de hielo ayudan a reducir la inflamación muscular y las molestias posteriores al ejercicio. Para el tenista, este momento de desconexión es esencial para preservar el equilibrio físico y mental que le permite seguir compitiendo al más alto nivel.