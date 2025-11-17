El polémico y decisivo punto de Sinner en la final de las ATP Finals contra Alcaraz: es legal

Jannik Sinner revalidó su título en las ATP Finals, tras superar a Carlos Alcaraz en la final por 7-6 (7/4) y 7-5. Por segundo año consecutivo, además, levantó la Copa de Maestros sin ceder un set. Esta vez estuvo incluso a punto de hacerlo sin perder un juego al servicio. A la final llegó sin haber sufrido ningún break: cero oportunidades se generó Félix Auger-Aliassime, 0/7 Zverev, 0/1 Shelton y 0/4 De Miñaur en las semifinales.

La primer opción de Alcaraz en la final la salvó Sinner con un gran segundo saque. Era, además, bola de set, en el primer parcial. En el segundo, en el primer juego, sí consiguió el español por fin el objetivo. Sinner lo recuperó para poner el 3-3, y lo hizo con un golpe nada habitual.

Era la primera pelota de rotura que tenía, le llegó un saque al cuerpo y al quitárselo de encima, tocó la pelota dos veces con la raqueta, con el centro y con la punta. La bola subió muy arriba, y cayó dentro. El punto siguió, y el italiano logró su objetivo con una dejada.

La acción despertó las suspicacias en redes sociales, pero la acción de Sinner es legal. Las reglas del tenis hablan en su apartado 24 F de que no es legal si “el jugador para o retiene deliberadamente la pelota en juego sobre su raqueta o la toca deliberadamente con su raqueta más de una vez”. El artículo 26 hace referencia a cuando se molesta a un jugador. “Si al efectuar un golpe un jugador es obstaculizado o estorbado por un acto deliberado de su contrario, el jugador ganará el punto. No obstante, se repetirá el punto si el golpe de un jugador es obstaculizado por un acto involuntario de su oponente u oponentes, o por cualquier obstáculo fuera del control del jugador (que no sea un accesorio fijo permanente)”. Después matiza: “Caso 1: ¿Es un golpe doble involuntario una molestia? Decisión: No”.

El golpe de Sinner es involuntario, en un sólo movimiento, por tanto el punto es legal.