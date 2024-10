La prensa internacional se rinde ante Rafa Nadal: así han cubierto la retirada del tenista español

La leyenda del tenis profesional, Rafa Nadal, ha anunciado esta mañana en un vídeo colgado en redes sociales que se retira del tenis. "Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional", comenzaba el balear su vídeo publicado en la red social X (antes conocida como Twitter).

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", apuntaba Rafa.

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir", reflexionaba Nadal en su vídeo de despedida en el que ha anunciado que se retira de forma definitiva.

De esta forma, la prensa internacional no ha tardado en hacerse eco de la noticia de la retirada de uno de los grandes tenistas de talla internacional, llegando a hacer alusión al balear como "el galdiador de arcilla" o calificándole de "leyenda".

La prensa internacional se rinde ante Rafa Nadal

Durante sus más de 20 años de profesión en lo más alto del tenis mundial, Nadal ha tenido la oportunidad de enfrentarse a grandes tenistas de talla internacional, como todas las veces que se ha medido frente a Novak Djokovic y frente a Roger Federer, otros dos hitos del tenis al que ahora se ha unido Carlos Alcaraz.

Todo ello ha hecho que Nadal se haya ganado un puesto de relevancia dentro del tenis en todo el mundo, algo que los medios de comunicación no han ignorado nunca. Tanto es así que la prensa internacional ha reaccionado rindiéndose a los pies de Rafa tras anunciar que se retira del tenis profesional.

El medio británico de la 'BBC' ha titulado la noticia que anuncia su retirada como "La leyenda del tenis Nadal se retirará tras la final de la Copa Davis", y dentro de la misma ha hecho alusión al balear calificándolo como el "Rey de la acrilla", al asegurar que "ningún jugador ha ganado tantos títulos individuales de Grand Slam en el mismo torneo".

Por su parte, 'The New York Times' ha asegurado que la "reputación y adoración va mucho más allá del tenis", alegando que "solo hay que ver la efusión de emociones de figuras de todo el deporte, particularmente del fútbol y particularmente de España, para ver su impacto global".

El medio francés 'Le Monde' titula su noticia como "Rafael Nadal, el gladiador de arcilla, anuncia su retiro", mientras que 'Le Figaro' lo hace con "Rafael Nadal, una leyenda de tierra y oro", asegurando que "el tenis no olvidará al diabólico zurdo que reinó en Roland Garros y seguirá siendo uno de los mejores jugadores de la historia".