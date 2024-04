Shevchenko, el rival de Alcaraz en Madrid que con 14 años ganaba dinero haciendo vídeos en YouTube

Calos Alcaraz está preparado para debutar en el Mutua Madrid Open, una vez superados sus problemas en el antebrazo derecho, o al menos sintiéndose mejor, como demostró en el último entrenamiento con Medvedev. Será su primer partido en la gira europea de tierra batida, tras perderse Montecarlo y Barcelona por esa lesión, y su primer rival es precisamente un amigo de Medvedev: Alexander Shevchenko.

El tenista kazajo tiene 23 años y es el número 59 del ranking, aunque en febrero estaba el 45, su mejor posición. Con revés a dos manos y diestro, es un tenista que juega muy bien desde el fondo de la pista, como uno de los tenistas a los que admira: Dominic Thiem. Es más, tienen un pasado en común ya que Gunter Bresnik fue el técnico que dio forma a Thiem y también el que estuvo con Shevchenko desde niño. Con Thiem rompió en abril de 2019. Justo después el austriaco jugó la final de Roland Garros, como ya había hecho en 2018 (perdió ambas con Nadal); y a continuación también disputó la de 2020 en Australia (derrota ante Djokovic), hasta que finalmente ganó el US Open de 2020 (a Zverev, remontándole dos sets en la final), su primer y único Grand Slam. Después tuvo problemas con las lesiones y ahora está luchando por volver a su nivel. Su rotura con Bresnik fue muy polémica.

Shevchenko tampoco está ahora con Bresnik de entrenador, pero fue quien le moldeó desde pequeño. 2023 fue su gran año, el del avance definitivo, ya que en abril entró en el “top 100” y en noviembre en el “top 50”. Entre los rivales más importantes a los que ha ganado están Fritz, Wawrinka, Khachanov y, esta temporada en Rotterdam, Holger Rune. El año pasado disputó la final de Metz, en la que cayó ante Ugo Humbert. En el Mutua Madrid Open 2023 superó a Wolff y Lehecka, después de pasar la previa, e hizo sufrir mucho a su amigo Medvedev (4-6, 6-1 y 7-5).

Con el tenista ruso comparte afición, además del tenis, por los videojuegos, como comentó en una entrevista en ATPTour.com. “Me gusta mucho jugar, a veces con Daniil Medvedev cuando estamos en contacto", dijo Shevchenko. “Jugamos juntos a juegos como Rainbow Six Siege y FIFA. Normalmente yo elijo el Manchester United y él elige el Bayern de Múnich porque es fanático del Bayern. En este momento, no es tan frecuente porque tenemos un calendario complicado. Cuando él tiene semanas libres, a veces yo también lo hago. Durante la época de Covid, recuerdo que jugábamos tanto que era una locura. Lo primero que hacíamos era levantarnos, ir a lavarnos los dientes, comer y luego sentarnos a jugar no sé cuántas horas. ¡Ni siquiera quiero decirlo!”, añadió.

Casi duerme en el coche antes de un torneo

La entrevista fue en mayo de 2023 y en ella también desveló que justo dos meses antes estuvo a punto de dormir en el coche antes de jugar el Challenger de Phoenix. El tenis no son sólo los primeros del ranking. Tuvo un problema con la inscripción y no sabía si iba a jugar, y el único hotel que encontraron [estaba con su padre] costaba 1.500 dólares la noche. “Nos quedamos impactados y pensando en qué hacer: '¿Tenemos que quedarnos dos días sin saber si entraré y pagaré 3.000 dólares por el hotel?' Al final, estábamos esperando en el auto y como a medianoche apareció que había un hotel por 300 dólares y fuimos allí. Fue loco. Nos estábamos preparando para dormir en el auto”, confesó. Finalmente lo jugó y llegó a la final, derrotando en el camino a tenistas como Berrettini y Monfils, que era otro de los tenistas a los que idolatraba de pequeño (“El primer partido que vi fue el de Monfils contra Federer en las semifinales de Roland Garros en 2008. Me enamoré de su forma de jugar al tenis y de su pasión. Es un showman”, confesó). Después, Monfils también pasó por las manos de Gunter Bresnik.

Recientemente, en otra entrevista con la ATP, Shevchenko amplió más cuál es su relación con los videojuegos. De adolescente jugaba y se grababa, creando montajes. Eso le hizo convertirse en un gran editor de vídeos y empezó a hacer diseños para banners y sitios web de YouTube. “La gente me pagaba cuando tenía 14, 15 años y entonces solía hacer para ellos lo que querían, todos los avatares, todos los iconos, todas las miniaturas para sus vídeos. Ahora es difícil mantener eso, pero sigo teniendo el ordenador conmigo todo el tiempo. Si hay una buena oferta, ¡puedo volver! Pero ya no hay tiempo para eso", explicó.