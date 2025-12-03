Un tertuliano de "El Chiringuito" alucina con el nivel del Atlético: "Sometió al Barça..."

El Barça ganó a un Atleti fuerte, por momentos, pero débil en la última fase del encuentro especialmente. “Hacía mucho tiempo que no veía a un equipo someter de esta manera al Barça”. Con esa frase, cargada de convicción y orgullo, José Damián, tertuliano de "El Chiringuito", resumió la actuación del Atlético de Madrid en el Camp Nou. Aunque el marcador final no acompañó, la sensación que dejó el equipo rojiblanco fue de una autoridad impropia para un visitante en ese estadio.

El analista destacó que el Atleti no solo compitió, sino que impuso su plan durante largos tramos del encuentro. La presión, la intensidad y la personalidad con la que el equipo salió al campo fueron, para él, argumentos suficientes para sentirse más que satisfecho pese al resultado adverso.

Aplaudiendo con énfasis, añadió que esta versión del Atlético transmite una madurez futbolística que invita al optimismo. No se trata únicamente de jugar bien, sino de hacerlo en escenarios exigentes, y de mostrarse capaz de dominar al rival incluso cuando este es uno de los grandes de la competición.

Por eso, lejos de lamentarse, se mostró “muy tranquilo” con el proyecto. La derrota, según explica, no cambia la imagen de un equipo que compite como candidato, que sabe a lo que juega y que demuestra semana tras semana un crecimiento sostenido en su propuesta.

En este contexto, su mensaje final fue claro: el Atlético de Madrid aspira a ganar LaLiga. No como un deseo vacío, sino como una conclusión lógica después de ver cómo se desempeñó el equipo en uno de los escenarios más difíciles de la temporada.