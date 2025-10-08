Thomas Heurtel denuncia al Barcelona

Thomas Heurtel, el base francés que jugó en el FC Barcelona de baloncesto, ha reclamado al club una indemnización de 1,5 millones de euros por su salida en 2021. El jugador, que ahora milita en el Anadolu Efes de Turquía, busca recibir este monto por lo que considera un incumplimiento de contrato por parte del equipo catalán.

En la demanda presentada, Heurtel asegura que fue forzado a abandonar el club de forma unilateral durante el mercado de invierno de 2021, cuando el Barcelona decidió rescindir su contrato de manera abrupta, lo que habría afectado su carrera y su estabilidad económica. En su momento, el Barça lo despidió con la intención de liberar espacio para fichar a un nuevo jugador, lo que causó gran revuelo en su relación con la directiva y el cuerpo técnico.

Heurtel no solo solicita el pago de su contrato restante, sino que también busca una compensación por los daños que la rescisión de su vinculación provocó en su carrera profesional. Tras su salida, el base encontró un nuevo destino en el Anadolu Efes, con el cual ha continuado a un alto nivel, logrando éxitos en competiciones europeas.

El caso ha llamado la atención debido a la controversia que generó la forma en que el Barcelona manejó la salida de Heurtel, y ahora el jugador busca justicia a través de la vía legal, argumentando que su despido fue injustificado.