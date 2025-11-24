Tragedia en la MMA: muere un luchador de 31 años tras colapsar durante un combate

El evento Matador Fighter Challenge vivió este fin de semana una de sus veladas más trágicas en la ciudad de Chicago (EEUU).

El luchador de MMA Isaac Johnson ha muerto trágicamente a los 31 años, horas después de colapsar durante una pelea en Chicago.

La policía investiga la muerte

Según informó la cadena NBC Chicago, Johnson fue trasladado de urgencia al hospital alrededor de las 20:38 horas del viernes 22 de noviembre. Pese a los esfuerzos del personal médico, el luchador fue declarado muerto a las 00:01 horas del sábado. La policía de Chicago ha abierto una investigación y se ha programado una autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

La competición, según su sitio web, se anunciaba como "el evento definitivo de MMA y boxeo tailandés, donde guerreros locales se enfrentarán en combates de alto riesgo e intensidad". Según un folleto, Johnson estaba programado para competir en boxeo tailandés de peso pesado.

El promotor del evento, Joe Goytia, escribió en una publicación de Facebook, en parte: "No tengo palabras para expresar cómo me siento ahora mismo".

"Esta es una publicación que esperaba no publicar nunca. Anoche, uno de los luchadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó hacia el final de su pelea", dijo. "El personal médico disponible le brindó atención médica y fue trasladado al hospital. Alrededor de la 1:30 a. m. de esta mañana me informaron que no sobrevivió. No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo; solo puedo expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo. Sabremos más cuando se publique el informe médico".