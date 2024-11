El tremendo zasca del entrenador del Levante a los políticos: "Son unos miserables..."

Julián Calero, entrenador del Levante, habló en La Tribu de Radio Marca sobre la DANA que ha azotado Valencia. "Lo que uno le pide al Estado al que le pagas impuestos es ayuda. Hablé con miembros de la UME y nos decían que los tenían parados... No busco culpables, pero son unos miserables y lo llevarán en su conciencia toda su vida", aseguró cuando fue preguntado por los políticos.

Dentro de ese contexto, Calero se mostró muy claro sobre la responsabilidad que tienen: "No ha dimitido nadie, ni va a dimitir. Yo pierdo dos partidos y me echan y de los que mandan no va a dimitir nadie. Lo único era sacar rédito y así salimos ganadores. Por eso el pueblo se ha rebelado, y han recibido jarabe de pueblo... aunque no estoy de acuerdo con eso".

"Me siento avergonzado de que no hayamos sido capaces de parar la competición", aseguró el entrenador sobre la decisión de LaLiga de no posponer los partidos del pasado fin de semana. "Era una emergencia nacional y teníamos que dar ejemplo. No es de recibo que estemos jugando al fútbol mientras otros buscan cadáveres", añadió el míster.

"Por la mañana entrenamos en Buñol. El agua ya nos llevaba a las rodillas. Trabajamos en el gimnasio. Y la gente nos dijo que esa cantidad de agua era normal. Nos fuimos un poco antes, a casa, y esa hora y media de anticipación nos salvó la vida. A partir de las dos, tres de la tarde... es cuando empieza la corriente a llevas los coches. En poco tiempo nos vimos abrumados. Era una catarata constante de agua. Se nos fue la luz a las seis de la tarde. Nos encontramos con un escenario desolador. Muros caídos. Árboles en mitad de la carretera. Gente pidiendo ayuda... Al día siguiente ya vimos los daños, a la luz del día, y era un escenario bélico", zanjó Julián Calero.