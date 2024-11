La frase definitiva de Benzema sobre la dupla Vinicius y Mbappé

Karim Benzema sigue desde la distancia los partidos del Real Madrid. El galo abandonó el Real Madrid en 2023 para marcharse a Arabia Saudí. El francés habló con "El Chiringuito" sobre cómo deben encajar Vinicius y Kylian Mbappé en la delantera.

Más Noticias A Dani Ceballos le gusta el interés que despierta en este equipo de LaLiga

"Para mí Mbappé no es un delantero centro. Cuando juega con la selección de 9 no está bien, no es su posición. Pero a la izquierda Vinicius está como él, al mismo nivel. A Vinicius no se le puede meter de 9 o a la derecha porque cada partido te hace diferencia en la izquierda. Es un problema", explica el futbolista francés.

Además, Karim claro que Carletto es el hombre perfecto para solucionarlo: "Ancelotti sabe mucho y va a ver cómo soluciona eso. Mbappé no es un 9. La gente le pide muchas cosas, mucha presión. Y esto no es el PSG", dijo.

Preguntado por un consejo para Kylian, tiene claro que la clave es no rendirse: "No tiene que bajar los brazos. No creo que se vaya a mover Vini porque es el mejor del mundo ahora. Tiene que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvide de la izquierda".

Y sobre la presión del Real Madrid, asegura Karim que sólo le queda aprender a vivir con ella: "Yo llegué con 21 años, Kylian con 25. No es lo mismo. Hay mucha presión en el Madrid. Tiene que aprender a vivir con eso. Tiene que meter goles. Te han traído para meter goles. Tiene el nivel para hacer eso", finalizó.

De momento, la dupla Vinicius-Mbappé no termina de ser lo espero por algunos aficionados, aunque ambos dejan destellos de su calidad de manera constante durante los partidos.