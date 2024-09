La última frase de Laporta para calmar la euforia culé

Laporta habló alto y claro después del gran inicio de Liga del conjunto culé y también tras el cierre de mercado. Una de las frases más contundentes de Laporta fue sobre el optimismo. "No creo que se venda un exceso optimismo. Explicamos lo que hacemos. Me gusta generar ilusiones y motivar y, a veces, podemos estar contentos porque se cumple y otras tenemos que seguir trabajando. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido. Pero el contrato era mejorable. Tenéis que entender que algunos trabajos requieren confidencialidad y discreción. Explicamos lo que es. Me gusta motivar. No me gusta lanzar proclamas frívolas. Me gusta convencer desde el entendimiento y los argumentos. Estamos satisfechos con el trabajo de nuestros ejecutivos. Lo que estamos haciendo muchos pensaban que era imposible. En tres años, culminaremos la recuperación del Barça en todos los ámbitos. Tiene mérito porque hemos trabajado. Puedo desatar el optimismo con mucha más potencia", aseguró.

El presidente también habló sobre Flick. "Le exigimos trabajo, profesionalidad, ser un entrenador que viva el día a día con intensidad, que sea un entrenador que nos ofrezca un fútbol que nos guste y estamos coincidiendo en todo. Estamos sentando los objetivos para que aquellos que nos planteemos se cumplan. Es un hombre que no busca excusas y exigente. No tenemos fijado nada en cuanto a títulos. Otra cosa es lo que queremos", aseguró.

El presidente culé aseguró que el entrenador "ha entendido que La Masia es nuestro tesoro y que está lleno de buenos jugadores y él ha sido valiente para ponerlos. Eso es bueno para el club. Estoy contento de que él haya decidido apostar por ellos. Es un entrenador que no busca excusas. Ha entendido que el talento de nuestra Masia es grande".

Laporta siempre se mostró optimista con firmar a Flick y ahora el equipo está en un momento espectacular tras este arranque liguero donde dejó buenas sensaciones.