Verstappen allana su camino hacia Nürburgring: ya tiene el carnet especial que necesita para el circuito alemán

Max Verstappen ha completado con éxito los requisitos para obtener el Permiso DMSB Nordschleife de grado A, licencia necesaria para competir con vehículos GT3 en la mítica Nordschleife del Nürburgring, informó Motorsport.com. El piloto cumplió con la normativa al completar los 14 giros exigidos en un Porsche 718 Cayman GT4 CS, tras superar varias etapas previas, incluyendo clases teóricas, recorridos detrás de un instructor y manejo con vehículo limitado en potencia.

El permiso le permite participar en carreras como la Nürburgring Endurance Series (NLS) y sentar las bases para competir en las 24 Horas del Nürburgring en la categoría GT3, un objetivo que Verstappen ha expresado públicamente.

Por otro lado, la dirección del Nürburgring ha lanzado una advertencia de tráfico para los aficionados, ya que se espera una alta afluencia este fin de semana con la presencia de Verstappen. Se estima que hasta 50.000 personas podrían acudir al circuito para seguir las Endurance Series, lo que podría generar importantes congestiones en los accesos.

Los organizadores recomiendan a los asistentes planificar sus traslados con antelación, usar transporte público cuando esté disponible y prever mayores tiempos de llegada o salida, especialmente en horas pico. Asimismo, se prevén medidas de seguridad adicionales para gestionar el flujo de público en zonas cercanas al paddock y aparcamientos.