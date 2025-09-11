El deseo de Verstappen para 2026 que implica a Fernando Alonso

El GP de Italia de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Monza, tuvo un vencedor que, en este punto de la temporada, resultó un tanto sorprendente: Max Verstappen. El neerlandés nacido en Bélgica volvió a poner a RedBull en lo más alto del podio después de un año en el que McLaren estaba dominando el panorama.

Antes de eso, el piloto concedió una entrevista en Mundo Deportivo donde expresó un deseo que incluye a Fernando Alonso, el más veterano de la parrilla e ídolo de la afición española del mundo del motor: pelear el título de 2026 con el asturiano.

"Luchar un Mundial contra Alonso sería fantástico. Respeto mucho a Fernando, porque es un gran campeón. Me encantaría pelearlo en 2026, pero es difícil saber cómo estará la Fórmula Uno", explicó el neerlandés nacido en Bélgica.

Verstappen, de hecho, solo tuvo palabras de elogio para Fernando: "No tiene un coche para ganar el campeonato, pero nunca se rinde. Siempre es un luchador, y es algo que admiro de él. Tiene 44 años pero está muy motivado, muy impulsado por lo que hace. Sigue con la misma pasión incluso cuando las cosas no van bien y eso, para mí, demuestra que es un verdadero ganador, un luchador. Espero poder hacer lo mismo durante mucho tiempo", comentó.

Además, considera que Alonso "podría haber ganado mucho más de lo que ha ganado" en caso de haber estado "en el equipo adecuado en el momento adecuado", por lo que cree que tener un monoplaza ganador en 2026 sería "hacerle justicia".