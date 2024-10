Verstappen, con "uñas y dientes"

Uno de los momentos más deseados para un piloto de Fórmula 1 es comprobar que, efectivamente, tu equipo te ha dado uno de los mejores coches de la parrilla. Un chasis con el que pelear por el título. Es algo que la mayoría, el 90%, de los pilotos que pasan por este deporte no suelen tener la suerte de experimentarlo. Pero esto también tiene una doble lectura porque si no aprovechas la oportunidad enseguida quedas señalado. Y esto le ocurre a Lando Norris, que tiene el mejor coche de la parrilla y no domina las carreras como debería. Le falta agresividad, control, consistencia… y esto no se lo puedes mostrar a una bestia como el vigente campeón.

En la salida Norris volvió a fallar. Arrancó desde la «pole» y no sólo Verstappen le «robó» la cartera, sino también Leclerc y Sainz. Los de Ferrari aprovecharon el pique entre el Red Bull y el McLaren y el monegasco se puso en cabeza. El madrileño también quiso progresar y durante varias vueltas estuvo presionando a Verstappen. Pero el neerlandés no es fácil de adelantar y mantuvo su segunda posición con un nivel de conducción contundente y agresivo.

AV.Fórmula 1/GP Estados Unidos.- Leclerc lidera el doblete de Ferrari en Austin con Sainz segundo y Verstappen tercero Europa Press

Esta pelea benefició a Leclerc, que obtuvo algo de ventaja, sin embargo, una salida de pista de Hamilton obligó a la dirección de carrera a sacar el coche de seguridad. No hubo margen para las estrategias porque apenas se llevaban disputadas unas pocas vueltas. En la reanudación, Leclerc lo hizo muy bien, controló en todo momento a sus rivales y pronto volvió a tomar una gran ventaja. De hecho, Verstappen nunca fue a por la victoria porque, con un coche que ya no es tan competitivo (a pesar de ganar la carrera sprint el sábado), se preocupó más de acabar por delante de Norris, que es su rival directo. En el ecuador de la prueba, Sainz jugó la batalla del «undercut» y le salió bien. Pasó por boxes antes, superó a Verstappen poco después y se colocó en segundo lugar, a siete segundos de su compañero Leclerc. El doblete de Ferrari parecía asegurado en un escenario donde la “Scuderia” tiene mucho mercado y las victorias en territorio americano son muy valoradas.

La emoción se trasladó a la parte de atrás. Norris, desde la cuarta plaza, fue el último en parar a cambiar neumáticos y se fue a por Verstappen para restarle el mayor número de puntos posible. En cualquier caso, el objetivo era terminar por delante. En apenas unos giros, desde el cuarto puesto, el de McLaren le recortó más de tres segundos y, poco a poco, le fue dando caza. Hasta que ambos se encontraron en la pista. Norris le atacó casi en cada curva. Pero Verstappen no se ponía nervioso. Hizo una defensa espectacular para desesperación de Norris…hasta que el de McLaren finalmente le adelantó con una maniobra polémica, ya que el de Red Bull le sacó de la pista y ganó cierta ventaja. Pero la tercera plaza ya era suya.

Hasta que intervinieron los comisarios y le sancionaron con cinco segundos que le devolvieron a la cuarta plaza. Leclerc ganó en Estados Unidos con una victoria muy merecida con Carlos Sainz en segundo lugar y que en ningún momento planteó batalla a su compañero. Carrera perfecta para el equipo italiano.

El que no tuvo un buen fin de semana fue Fernando Alonso. El coche ya está en fase de preparación para 2025 y desde la escudería reconocen que ya están probando piezas para el coche del próximo año, que no cambiará mucho a menos que Newey haya sido capaz de aportar algo al monoplaza. Aunque el concepto seguirá siendo el mismo. El asturiano arrancó desde la séptima plaza, favorecido también por la decisión de Mercedes y Russell de salir desde pit lane ya que el inglés sufrió un accidente y debió cambiar algunos elementos del coche. Pero esa no era la posición natural del Aston Martin. Poco a poco, Alonso fue cayendo en la clasificación y fue adelantado, en pista, por pilotos como Gasly, Lawson o Colapinto. Acabó decimotercero.