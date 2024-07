España cumple con autoridad ante el Líbano (104-59)

España empezó el Preolímpico en Valencia como debía. Superó con autoridad a Líbano y transmitió buenas sensaciones para el desafío de los tres partidos que debe jugar y ganar en los próximos cinco días para estar en los Juegos de París.

Scariolo apostó por un quinteto que suena titularísimo. Brown es intocable, la brújula del equipo; Llull, con la baja de Abrines, es más importante todavía; López-Arostegui es un imprescindible para el seleccionador y Aldama y Willy se ganarán minutos y presencia en pista en función de si su rendimiento se muestra compensado. De talento van sobrados; de intimidación y defensa está por ver. Hubo pistas de por dónde debe mejorar la selección. Si en el comienzo del partido una selección como Líbano te endosa un par de mates es que algo falla atrás. Esa es la gran obsesión de Scariolo y en realidad de todo el grupo. Nadie puede estar en pista si no rinde con la misma eficiencia en los dos lados de la cancha. Da igual anotar 25 puntos si atrás eres un coladero. Scariolo no lo compra. Los mensajes del seleccionador en este sentido son constantes. Después del amistoso ante Italia, después de jugar con Dominicana, antes de Líbano... y no se va a quedar ahí. Ante Líbano y Angola se puede ser permisivo, pero ante lo que se avecina el fin de semana (Bahamas, que apunta a líder del otro grupo. Finlandia o Polonia) no.

Brown (7 puntos y 9 asistencias en 16:56) necesitó apenas cinco minutos para demostrar toda la ascendencia y toda la importancia que tiene en el equipo. Es la piedra angular de la selección. España fluyó con él. Salió en el primer cuarto a asistencia por minuto y fue el encargado de que el equipo se mostrara relajado y acertado en el tiro exterior. Es raro ver al «de Albacete» tomar una mala decisión. El balón casi siempre termina donde debe y si no encuentra una buena opción es capaz de resolver por su cuenta con un porcentake de acierto notable.

La selección confirmó el buen comienzo con un parcial de 7-0 en el arranque del segundo periodo que estableció una diferencia cercana a la veintena de puntos. Los jugadores de la rotación estuvieron muy metidos en la dinámica del equipo y en este bloque destaca la aportación de Garuba (15 puntos y 7 rebotes). El relevo de Willy es una pieza fundamental para que la defensa y la intensidad sean las adecuadas. En eso es raro que falle. Si además aporta en ataque se convierte en un elemento determinante porque su efecto contagio en los compañeros es inmediato. La otra pieza importante que ofreció mejores sensaciones que en los dos amistosos fue Aldama. El jugador de los Grizzlies está obligado a ser protagonista. Si asume ese rol, España crecerá porque lo de Líbano no dejó de ser un trámite.

104. España (24+27+27+26): Brown (7), Llull (6), López-Arostegui (6), Aldama (17) y Willy (8) -quinteto titular- Brizuela (12), Juancho (2), Garuba (15), Rudy (9), Núñez (2), Pradilla (14) y Díaz (6).

59. Líbano (18+13+13+15): El Darwich (13), Khalil (0), Khayat (20), Haidar (2) y Spellman (13) -quinteto titular- Zeinoun (0), Ezzedine (2), Mezher (0), Mansour (3), Gyokchian (0) y Hadidian (6).

Árbitros: Kozlovskis (Let), Batista (Pur) y Burns (EE. UU.) Sin eliminados.

Incidencias: 6.100 espectadores en La Fonteta.

Resultados: España, 104-Líbano, 59; España-Angola (3, 20:30) y Angola-Líbano (4, 17:30).

Clasificación Grupo A: 1. España (1/0); 2. Líbano (0/1); 3. Angola (0/0).

Resultados: Finlandia, 85-Bahamas, 96; Bahamas-Polonia (3, 17:30) y Polonia-Finlandia (4, 20:30).

Clasificación Grupo B: 1. Bahamas (1/0); 2. Finlandia (0/1); 3. Polonia (0/0).