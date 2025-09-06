El viral momento en el que un perro atado a una silla casi se lleva por delante a dos ciclistas de la Vuelta

Ayer, durante la decimotercera etapa de La Vuelta a España 2025, disputada entre Cabezón de la Sal y la localidad asturiana de Turón, se vivió una escena tan insólita como divertida. Mientras el pelotón avanzaba a gran velocidad por una curva, un perro atado a una silla irrumpió en la carretera, obligando a los corredores a esquivarlo en el último momento y sorprendiendo también a la moto de acompañamiento.

El suceso ocurrió mientras el pelotón circulaba a una velocidad promedio de 47 km/h, provocando una situación inesperada que puso en riesgo tanto a los deportistas como al equipo de cobertura móvil. Afortunadamente, el incidente no derivó en daños personales ni materiales.

La anécdota viral que hizo sonreír al pelotón

La aparición del animal se produjo en un contexto de alta tensión en la competencia, marcada por múltiples protestas y acontecimientos que han elevado el nivel de atención sobre la seguridad en el recorrido. El perro, ubicado en el arcén de la carretera, se lanzó de forma inesperada hacia el grupo de ciclistas, generando una reacción inmediata de asombro y precaución.

El evento destacó por cómo la etapa logró continuar sin mayores contratiempos a pesar de la interrupción momentánea. El episodio se suma a los ya numerosos acontecimientos que han caracterizado esta edición de la Vuelta, marcada por protestas y situaciones excepcionales.

Las imágenes del momento, captadas por la motocicleta de seguimiento, rápidamente se viralizaron en redes sociales. Muchos usuarios lo comentaron con humor, calificándolo como “España en estado puro”, mientras que otros no dejaron de señalar lo surrealista del episodio, que bien podría haber tenido un desenlace mucho más peligroso.