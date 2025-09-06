El equipo Israel quita el nombre del país de su maillot en la Vuelta

El nombre de Israel ha desaparecido por completo de la indumentaria del equipo Premier Tech que compite en la Vuelta. En la salida de la etapa de hoy en Avilés sobre el maillot azul del equipo, aparte del nombre de otros patrocinadores, sólo se podía leer una P que representa a la empresa tecnológica que actúa como patrocinador principal y una estrella de David deconstruida. Los únicos símbolos que sirven para identificar al equipo en carretera. Una medida ayuda a sus corredores a pasar inadvertidos y que el equipo ha explicado en sus redes sociales.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en @lavuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", dice en su cuenta de X.

Se refiere el equipo en su comunicado a la medida que tomó ya hace unos días de que en el autobús y en los vehículos de carrera no se vea el nombre de Israel. Sólo se ve una P y la misma estrella de David que ahora luce solitaria en el maillot de competición.

Los acontecimientos de los últimos días, en los que la carrera se ha visto interrumpida hasta en tres ocasiones han llevado a los gestores del equipo Israel a hacer lo posible para no poner más en riesgo a los ciclistas en la Vuelta.

Ya en Figueras, en la contrarreloj por equipos que era la primera etapa que se disputaba en suelo español, un par de manifestantes con banderas y una pancarta interrumpió el paso de los ciclistas del equipo israelí, lo que les hizo perder algunos segundos. Mucho más grave fue lo que sucedió en Bilbao, donde un grupo que protestaba por la presencia del equipo en la Vuelta estuvo a punto de derribar las vallas que protegían los últimos 300 metros de la llegada en el primer paso por meta y obligaron a suspender el paso definitivo por la Gran Vía bilbaína, a dejar la etapa sin ganador y a que los tiempos se tomaran a tres kilómetros de meta. El viernes, cuando quedaban doce kilómetros para la llegada en el Angliru, un grupo de personas con banderas palestinas frenó a los tres escapados que marchaban en cabeza de carrera.

Las protestas han seguido y hoy en la salida de Avilés han interrumpido durante unos momentos el paso de los vehículos de carrera. Cacerolas y banderas de Palestina volvieron a tener protagonismo.