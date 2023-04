La Vuelta femenina espera a Van Vleuten

Torrevieja acogió la salida de la Vuelta en 2019 y Torrevieja es también este lunes el punto de salida de la primera edición de la Vuelta femenina, que hasta ahora se disputaba bajo la denominación de Challenge by La Vuelta. Cambia el nombre, pero no cambia la favorita, que sigue siendo Annemieke van Vleuten, la mejor ciclista del mundo. La neerlandesa del Movistar lo ganó todo el año pasado y quiere repetir este año, que será el último de su carrera profesional, como ha anunciado ya. Van Vleuten luce el maillot de campeona del mundo y, además, se impuso en el Giro, en el Tour y en la Challenge by La Vuelta.

El año, por el momento, no se está pareciendo al pasado para la neerlandesa, que comienza la carrera española sin haber conseguido todavía ninguna victoria. «Mi año ha sido un tanto decepcionante hasta ahora», reconoce. «No ha sido mi mejor temporada porque he tenido mala suerte con pinchazos, caídas… Aun así, disfruto de competir con el corazón, aunque no me salgan las cosas como me gustaría. En la Flecha Valona ya pude notar cómo mi cuerpo estaba recobrando las sensaciones. Corrí bien y pude hacer un buen ataque. Esto es da confianza, y no pienso mirar atrás para repasar lo que salió mal», añade.

La corredora de Movistar es la ganadora de las dos últimas ediciones de la carrera española. En 2021 se vistió de líder en la cronoescalada que finalizaba en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Después confirmó su triunfo con un ataque en solitario camino de Pereiro de Aguiar. El año pasado fue el Alto de la Fuente de Varas el que la vio llegar al primer puesto, también con un ataque en solitario. Un lugar al que se vuelve a subir este año. «Me gusta mucho volver allí, porque es un lugar muy bonito. Otra razón por la que me encanta Cantabria es que mi novio es de allí, así que te puedes imaginar que la región es muy especial para mí», reconoce.

Pero este año para el final de la Vuelta, una carrera de siete etapas que concluye el próximo domingo, el escenario escogido es muy especial, el ascenso a los Lagos de Covadonga. «Es muy bueno que los Lagos de Covadonga figuren el recorrido», dice. «Es importante para el ciclismo femenino que ascendamos puertos de renombre para que las carreras tengan más calado entre los aficionados. En mi país, por ejemplo, ha llamado mucho la atención que vayamos a subir los Lagos de Covadonga. Creo que este tipo de lugares dotan de mayor empaque a cualquier evento. Es un gran paso», comenta.

Pero Van Vleuten no está sola en la lucha por la carrera. Demi Vollering, del SD Worx, será su principal rival ante la ausencia de Elisa Longo Borghini, del Trek, que no participa por culpa de una enfermedad. Sí estará Elizabeth Deignan, que ha regresado a la competición siete meses después de haber sido madre por segunda vez. Pero sí estará la italiana Gaia Realini, una joven escaladora de 21 años, que se mueve con facilidad en las cuestas gracias a su 1,50 y sus 40 kilos de peso. «Es una carrera nueva para mí y no sé qué esperar», admite. Mavi García vuelve a ser la gran opción entre las españolas.