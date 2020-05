Cellnex celebra 5 años en Bolsa

El 7 de mayo de 2015 Cellnex Telecom dio el «toque de campana» en la Bolsa de Madrid. Un hito que cambiaría para siempre el rumbo del operador global de telecomunicaciones. La compañía iniciaba así su andadura en el Mercado Continuo Español, con una subida del 10% en su primera sesión y, un año más tarde, pasaría a formar parte del Ibex 35. Cellnex acaba de celebrar su quinto aniversario bursátil, y lo hace en uno de sus mejores momentos. Y es que la compañía, desde su debut, ha multiplicado por cinco su capitalización –el valor de sus títulos ha aumentado un 300%– y se sitúa como la octava compañía más grande del Ibex 35, con una capitalización cercana a los 19.000 millones.

Justo antes de su debut en el parqué, el 1 de abril, nacía Cellnex Telecom (antigua Abertis Telecom). Un nuevo nombre y una nueva marca para encarar el futuro de la compañía como operador global, bajo el lema «impulsamos la conectividad de las telecomunicaciones». De esta forma, iniciaba un proyecto empresarial independiente, un plan que no se entendería sin la hoja de ruta que marcaron el entonces consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, y Tobías Martínez, actual CEO, responsable en 2015 de Abertis Telecom. Ambos, en 2014, concluyeron que, a pesar de que la estructura de Abertis Telecom funcionaba, se quedaba pequeña y necesitaban más para sus planes de expansión: la emancipación era necesaria. En algo menos de un año, nacía Cellnex Telecom y salía a bolsa, iniciando su gran etapa de eclosión.

Internacionalización

En estos cinco años, la compañía ha consolidado su expansión internacional, con presencia en ocho países, y un crecimiento basado en la adquisición de antenas y torres en Europa, que le permiten liderar las infraestructuras de voz, datos y telefonía móvil en todo el continente. La diversificación de producto ha sido clave también en estos últimos años. Hasta abril de 2020, con la última adquisición de NOS Towering, la cartera de emplazamientos alcanza los 61.000 (incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027), en España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Portugal. Desde la salida a bolsa, Cellnex ha ejecutado o comprometido inversiones por valor de más de 13.000 millones de euros destinados a adquisición o construcción de emplazamientos.

Desde la primera entrada en Italia, con la compra de 7.377 torres y emplazamientos de telefonía móvil al operador WIND en 2015, a los acuerdos más relevantes en 2019, pasando por las recientes adquisiciones el pasado mes de abril de la compañía NÓS en Portugal y a la decisión favorable y, sin condiciones, de la autoridad británica para los mercados y la competencia (la CMA) para la adquisición de la división de telecomunicaciones de Arqiva, la compañía no ha dejado de crecer. Todo ello bajo el abrigo de una tendencia que se ha convertido en estructural vinculada a la externalización de las infraestructuras por parte de los operadores móviles. Tanto Reynés como Martínez vieron claro que «no tenía sentido tener tres o cuatro infraestructuras paralelas, propiedad de los operadores, ya que implica duplicidad, menos eficiencia y más impacto ambiental», explicaba el actual consejero delegado de Cellnex recientemente.

Valoración de los analistas

Javier Urones, CFA y Head of Sales de XTB, considera que este crecimiento, apoyado en un apalancamiento financiero notable, se traduce desde hace trimestres en un incremento en la cuenta de resultados y una interesante generación de caja neta. Aunque, a su juicio, quizás sea la cartera de clientes de Cellnex uno de sus grandes atractivos. Los acuerdos de servicio ya firmados a largo plazo con las principales empresas de telecomunicaciones europeas aportan estabilidad a la compañía en un momento económico en el que precisamente lo que reina es la incertidumbre sobre los resultados futuros. «Cellnex es una de las compañías del sector de telecomunicaciones europeo con mejor perspectiva de negocio para los próximos ejercicios, algo que no ha pasado desapercibido en bolsa. Mientras que el índice MSCI Europe Communication Services Index se deja más de un 17% en el año la empresa española no solo esquiva los números rojos, sino que sube más de un 23% en este 2020», explica Urones.

En 2019, Cellnex realizó dos ampliaciones de capital por valor de 3.700 millones de euros para reforzar balance y crecimiento; una de 1.200 millones de euros llevada a cabo en marzo, y otra de 2.500 millones cerrada a finales de octubre, con una demanda que superó ampliamente la oferta (más de 16 y 38 veces, respectivamente) y a las que acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente. Asimismo, durante este tiempo el compromiso de los accionistas de referencia también ha sido firme: hasta 2018 Abertis fue el principal accionista de la compañía, año en el Connect pasó a convertirse en el socio de referencia, al adquirir el 29,9% de la compañía por valor de cerca de 1.500 millones de euros.

2019 fue un año de transformación y de salto cuantitativo, en términos de dimensión, y cualitativo en lo que a consolidación de la posición del grupo se refiere en mercados clave, así como la ampliación de otros nuevos, como Irlanda y Portugal, superando los 1.000 millones de ingresos .

Entre los acuerdos relevantes y adquisiciones de 2019, figuran las alianzas de colaboración estratégicas con Iliad (en Francia e Italia) y con Salt en Suiza, con una inversión prevista de 4.000 millones de euros. También la firma del acuerdo estratégico con BT, por la cual Cellnex adquirió los derechos de explotación y comercialización de 220 torres de telecomunicaciones de altura en el Reino Unido o la adquisición de Cignal en Irlanda por 210 millones de euros. Asimismo, en diciembre Cellnex anunció la adquisición de 1.500 emplazamientos a Orange España con una inversión de 260 millones de euros.

Covid-19

La entrada del Covid-19 en Europa supuso un desafío importante para las redes de telecomunicaciones pero, en todo momento y gracias a los planes de contingencia, la compañía ha podido garantizar la conectividad de personas, empresas, administraciones y cuerpos de seguridad y emergencias, en un servicio considerado esencial, y con un trabajo 24 horas al día, los siete días de la semana para garantizar la conectividad. Durante esta crisis la compañía mantiene abiertas líneas de colaboración con distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, entre las que destacan Cruz Roja, Unicef, Save the Children y Protezione Civile, para la adquisición de material de protección para el personal sanitario, así como recursos para los colectivos más vulnerables.